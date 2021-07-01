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01.07.2021 15:56
Рубрика: Общество

В Ивановской области ликвидируют хранилища химических отходов

Текст: Антон Валагин (Иваново)

Правительство Ивановской области заключило контракт на ликвидацию четырех хранилищ химических отходов в Заволжске. Работой займется компания "Полигон" из Томска, стоимость контракта 168,2 миллиона рублей, 166,5 из них - субсидия федерального бюджета.

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Предстоит ликвидировать шламонакопитель, навал химических отходов, котлован и емкости-хранилища, оставшиеся от Заволжского химического завода. Жители города не раз поднимали вопрос о рекультивации опасных объектов, рассказали в правительстве региона.

В 2019 году был разработан план ликвидации хранилищ, он попал в федеральный проект "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Работы будут вестись поэтапно до ноября 2024 года.

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