В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса

Для ревакцинации от коронавируса в Москве будут доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". Об этом сообщает официальный портал мэрии.

Согласно обнародованным инструкциям, привиться можно любой вакциной вне зависимости от того, какой препарат использовался при первой вакцинации. Тем, кто переболел более полугода назад, рекомендуется воспользоваться "Спутником Лайт". Это однокомпонентная вакцина, можно будет сразу получить QR-код.

Повторная вакцинация проводится бесплатно, нужен только паспорт и полис ОМС. С 1 июля можно будет пройти процедуру в любом из павильонов "Здоровая Москва" в парках "Царицыно", "Митино", Измайловский ПКиО (у метро "Партизанская"), "Ходынское поле", "Сокольники", ВДНХ, зоне отдыха "Мещерское", сквере по Олонецкому проезду.

В "Здоровой Москве" примут без записи, а с 5 июля ревакцинация станет доступна в поликлиниках: можно будет выбрать подходящую через сервис ЕМИАС и mos.ru.