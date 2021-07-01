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01.07.2021 12:03
Рубрика: Экономика

В Москве выбрали лучшие экскурсионные маршруты горожан

Текст: Александр Мелешенко

В экскурсионном конкурсе "Покажи Москву!" победили 17 жителей столицы - 12 из них выбрало экспертное жюри, а пятерых определили участники проекта "Активный гражданин". Церемония награждения прошла 30 июня в онлайн-формате.

Фото: Архив "Невской заставы"
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По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, всего на конкурс пришло более 300 заявок. "Каждая из них описывает уникальный авторский маршрут - пеший или велосипедный, знакомящий с историей определенного района или раскрывающий одну из значимых для города тем. Лучшие из сотен экскурсий выбрали специалисты и сами жители", - отметила она.

Маршруты разнообразные. Например, самая юная участница, которой всего 13 лет, предложила маршрут "Можно ли изучать Москву по конфетным фантикам?". Он подразумевает знакомство со зданиями, изображенными на обертках конфет "Замоскворечье" фабрики "Рот Фронт" - там и Третьяковская галерея, и многие другие известные постройки.

Увидеть все маршруты, которые участвовали в онлайн-голосовании, можно здесь.

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