В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина

На Алтуфьевском шоссе в Москве полицейские задержали 42-летнего приезжего, у которого были обнаружены 4 свертка с неизвестным веществом. Как сообщил начальник Управления ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин, позже при обыске по месту жительства у этого человека нашли еще несколько таких же свертков. Исследования показали, что это был героин весом более 1,1 килограмма.

Кроме того, при обыске полицейские нашли у него патроны, которые относятся к штатным боеприпасам для различных пистолетов, патроны травматического действия калибра 410х45 с резиновой пулей, пневматический пистолет, самодельный глушитель и пистолет, переделанный из пневматического пистолета в огнестрельное оружие.

Задержанный взят под стражу.