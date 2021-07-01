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01.07.2021 10:48
Рубрика: Происшествия

В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина

Текст: Михаил Фалалеев

На Алтуфьевском шоссе в Москве полицейские задержали 42-летнего приезжего, у которого были обнаружены 4 свертка с неизвестным веществом. Как сообщил начальник Управления ГУ МВД России по Москве, полковник внутренней службы Владимир Васенин, позже при обыске по месту жительства у этого человека нашли еще несколько таких же свертков. Исследования показали, что это был героин весом более 1,1 килограмма.

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Кроме того, при обыске полицейские нашли у него патроны, которые относятся к штатным боеприпасам для различных пистолетов, патроны травматического действия калибра 410х45 с резиновой пулей, пневматический пистолет, самодельный глушитель и пистолет, переделанный из пневматического пистолета в огнестрельное оружие.

Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Москва ГУМВД Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Борьба с наркотиками

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