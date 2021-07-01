В Туле почти 300 семей военнослужащих получили новые служебные квартиры

В Туле, почти 300 семей военнослужащих Тульского гарнизона получили новое жилье. Как сообщили в министерстве, два тринадцатиэтажных жилых дома возведены специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России по самым современным технологиям. Там отметили, что квартиры были сданы с чистовой отделкой. Они оснащены индивидуальными приборами учета, сантехническим и кухонным оборудованием.

Заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения и управления жилищным фондом Минобороны России Александр Артамонов, отметил, что решение жилищных вопросов военнослужащих является одной из приоритетных задач Министерства обороны Российской Федерации.

"За последние несколько лет нам удалось добиться значительных результатов в данном направлении. Только с начала 2021 года более 15-ти тысяч семей военнослужащих было обеспечено служебным жильем", - сказал он в ходе торжественной передачи ключей военнослужащим.

Новостройки переданы в оперативное управление Федерального государственного автономного учреждения Минобороны России "Росжилкомплекс". Начальник Учреждения Валерий Абраменков сообщил, что по всем жилищно-бытовым вопросам военнослужащие смогут круглосуточно обращаться в Росжилкомплекс через электронные сервисы.