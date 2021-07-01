В Тульской области введен режим повышенной готовности из-за COVID-19

В Тульской области в связи с ведением режима повышенной готовности ужесточили противоэпидемические меры. Дополнительные меры начинают действовать с 1 июля, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В торгово-развлекательных центрах закрылись детские игровые комнаты и аттракционы. Общепит может работать по-прежнему с 07.00 до 24.00, но при условии не более двух человек за столиком и при 80-процентной заполняемости залов. Для кафе, ресторанов и фуд-кортов появились и новые санитарные требования, такие как обязательное измерение температуры у сотрудников перед началом каждой смены, дезинфекция каждые два часа и другие.

С понедельника помещения театров, кинотеатров и спортивных залов должны быть заполнены не более, чем на 30 процентов. Всем предприятиям и организациям необходимо перевести не менее трети работников на удаленку - теперь это обязательное требование. Причем, в первую очередь перевод на дистанционный режим работы касается тех, кто прошел первый этап вакцинации. "Это необходимо для формирования у них полноценного иммунного ответа на вакцину", - отметила председатель государственно-правого комитета Наталья Архипова.

- Эпидемиологическая обстановка в регионе остается крайне тревожной, и взвешенное усиление санитарных требований - вынужденный шаг. Но главным фактором сдерживания роста заболеваемости остается соблюдение элементарных мер предосторожности самими жителями. Поэтому хочу еще раз обратиться к каждому: будьте бдительны и осторожны, на кону - здоровье и жизнь! - цитирует пресс-служба главу регионального управления Роспотребнадзора Александра Ломовцева.