В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами

В Воронеже завершено расследование уголовного дела об организованной преступной группировке из госслужащих, за взятки помогавшей предпринимателям захватывать городские бомбоубежища.

По версии следствия, директор воронежского филиала ФГУП "Экран" (подразделение Росимущества, занятое техобслуживанием сооружений гражданской обороны), офицер из областного управления МЧС, начальник отдела территориального отделения Росимущества и 56-летний безработный объединились для получения мзды от предпринимателей, заинтересованных в снятии с учета бомбоубежищ под коммерческими объектами.

- Общая сумма полученных взяток составила 4,5 миллиона рублей, - уточнили в прокуратуре Воронежской области.

Расследование продолжается.