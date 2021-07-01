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01.07.2021 15:23
Рубрика: Происшествия

В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

В Воронеже завершено расследование уголовного дела об организованной преступной группировке из госслужащих, за взятки помогавшей предпринимателям захватывать городские бомбоубежища.

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По версии следствия, директор воронежского филиала ФГУП "Экран" (подразделение Росимущества, занятое техобслуживанием сооружений гражданской обороны), офицер из областного управления МЧС, начальник отдела территориального отделения Росимущества и 56-летний безработный объединились для получения мзды от предпринимателей, заинтересованных в снятии с учета бомбоубежищ под коммерческими объектами.

- Общая сумма полученных взяток составила 4,5 миллиона рублей, - уточнили в прокуратуре Воронежской области.

Расследование продолжается.

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