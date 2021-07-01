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01.07.2021 16:53
Рубрика: Культура

Голос из треугольника

Текст: Ольга Мельникова (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 142(8493)
В Воронеже создадут аудиоспектакль по письмам с фронта. Поделиться копией фронтовых треугольников из семейного архива может любой человек, чьи родственники в годы Великой Отечественной жили в Воронеже или боролись за его освобождение от фашистов.
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Кадр из фильма
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На основе этих материалов будет создан аудиоспектакль "Победа. Между строк" о Воронежском сражении 1942-1943 годов. Озвучивать письма будут культурные и общественные деятели, историки, краеведы, спортсмены, журналисты и потомки солдат, участвовавших в героической обороне города. Диктором проекта также станет известный воронежский актер, заслуженный артист России Камиль Тукаев.

3 сентября - когда исполнится 76 лет со дня окончания Второй мировой - спектакль передадут в "Арсенал" (филиал областного краеведческого музея). В дальнейшем прослушать его смогут все посетители. Кроме того, в "Арсенале" все присланные письма включат в мультимедийную экспозицию.

- Мы стремимся сделать музейные экспонаты интересными для современных горожан. После реконструкции в прошлом году у нас появился новый зал, где при помощи цифровых сервисов посетители погружаются в атмосферу военных лет, знакомятся с героями войны. Уверена, что аудиоспектакль на основе фронтовых писем понравится людям разных поколений, - отметила директор Воронежского областного краеведческого музея Елена Вычерова.

Кстати

Воронежцы могут прислать копии или фотографии семейных реликвий на адрес: stroki.pobedy@yandex.ru до 22 июля 2021 года (при этом обязательно нужно указать свое имя и контакты). Это могут быть письма с фронта и на фронт, детские и взрослые дневники или короткие записки, рассказы тыловиков.

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