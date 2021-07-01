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01.07.2021 00:46
Рубрика: Экономика

Газ давит на тормоз

Нарушаете? Вам "персональный" красный свет
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 143(8494)
Концепцию "тише едешь - дальше будешь" реализовали в Зеленограде. Как сообщили в пресс-службе департамента транспорта, там внедрили систему "персонального" красного света для тех, кто превышает скорость.

Испытать умные технологии решили на пересечении проспекта Генерала Алексеева и улицы Конструктора Гуськова. Здесь прямая дорога, и соответственно велик соблазн разогнаться. Впрочем, скорость здесь ограничена 60 км/ч. Как известно, почти по всей Москве за соблюдением режима следят камеры. Но все водители прекрасно знают о нештрафуемом пороге.

Фото: Роман Канащук/ТАСС
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В Зеленограде пошли по другому пути. В асфальт вмонтировали 27 датчиков, которые фиксируют скорость потока. Если участники движения идут хотя бы с небольшим превышением, контроллеры передают сигнал на стоящий впереди светофор. Электронный регулировщик тут же включает лихачам "персональный" красный. Почему персональный? Да потому что встречный поток, который не нарушает, может ехать в то же самое время - ему горит зеленый.

"Любые не фискальные способы контроля за безопасностью движения у нас в Москве вполне уместны, - рассказал "РГ" руководитель экспертного центра "Пробок. нет" Александр Шумский. - Аналогичный способ уже был применен в Эстонии. Там нарушителям приходится стоять на светофоре по полчаса". Эксперимент должен в первую очередь показать, не наказывают ли "персональным" красным и водителей, которые едут по правилам, но просто попали в один поток с "летящим".

Персональный светофор в Зеленограде - пока эксперимент, и не совсем ясно, приживется ли он. А вот светофоры, разрешающие переход дороги перед машинами, поворачивающими направо, развешаны уже почти по всему центру. Водители называют их "светофорами с белыми человечками". Такая уж особенность дизайна.

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