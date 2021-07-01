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01.07.2021 16:39
Рубрика: Экономика

Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве

Текст: Александр Мелешенко

Общественный транспорт в Москве не может быть закрыт из-за пандемии, поскольку это приведет к практически полной остановке города - люди не смогут попасть на работу, прервутся экономические связи, что обернется полным локдауном с соответствующими экономическими последствиями. Об этом заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутова.

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"Мы знаем, что остановка городского транспорта - это фактически локдаун всего города. Многие говорят: а вот почему городской транспорт? Если говорить в масштабах Москвы, остановка работы городского транспорта приведет к тому, что город просто остановится. Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано", - цитирует его РИА Новости.

В то же время городской транспорт на протяжении всей пандемии работает по самым жестким стандартам, напомнил Ликсутов. В салонах проводится регулярная дезинфекция и предпринимаются другие меры профилактики коронавируса, пассажиры обязаны носить маски и перчатки.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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