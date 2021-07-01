Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов

Данные о падении выручки ресторанов Москвы на 80% в первый день "бескоронавирусного" режима опроверг заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Сейчас мы сталкиваемся с очередным сложным этапом, к сожалению. И, к сожалению, вынуждены вводить определенные ограничения. Но мы внимательно следим за тем, что происходит в экономике", - сказал Ефимов в своем в выступления на Московском урбанистическом форуме.

"Но хотелось бы оговорочку сделать. Многие предприниматели пытаются злоупотреблять, играть общественным мнением. Например, рестораторы в первый же день заявили о сокращении выручки на 80% по всему рынку. Непонятно, где они взяли эти цифры. Но мы видим совершенно другую картину. Выручка сократилась, но на 15-20%. И она на сегодняшний момент выше, чем среднегодовая выручка прошлого года", - отметил он.