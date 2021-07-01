Власти Москвы закупят минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт"

Департамент здравоохранения Москвы обеспечит закупку минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" - это следует из постановления правительства столицы, опубликованного на сайте мэрии.

В документе отмечается, что препарат предназначен для вакцинации трудовых мигрантов, а также для ревакцинации россиян, которые ранее сделали прививку любой зарегистрированной в России вакциной.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о старте ревакцинации от коронавируса с 1 июля. Повторную прививку рекомендуется сделать тем, кто привился или переболел полгода назад или более.