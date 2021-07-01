Временно исполняющим обязанности ректора МИФИ назначен Владимир Шевченко

Новости

Экс-капитан "Реала" Рамос перейдет в "ПСЖ" 20:21
Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости 20:19
Главный тренер сборной Испании: Украина может выиграть Евро-2020 20:15
Иностранцы могут без виз посещать Беларусь для вакцинации от COVID-19 19:56
Мужская сборная России по баскетболу не сыграет на Олимпиаде в Токио 19:55
От COVID умерла актриса из "Бумеров" Любовь Омельченко 19:41
Kia в России: электрокары нового поколения и подписка на автомобили 19:21
СМИ накажут за упоминание террористических организаций без указания о запрете 19:17
В Новгороде за взятку задержали чиновника регионального минобразования 18:50
Ученые разработали пневмотренажер для перенесших COVID-19 людей 18:43
Американские соцсети не локализовали базы данных россиян к 1 июля 18:39
Петр Толстой: С рождением каждого ребенка семья должна богатеть, а не беднеть 18:27
Власти Москвы опровергли сообщения о рекордных потерях ресторанов из-за QR-кодов 18:14
Начались съемки "Свободного падения" - русской "Гравитации" 17:59
Российский рынок смартфонов достиг 300 млрд рублей в первом полугодии 17:48
Захарова: Учения Sea Breeze имеют антироссийский подтекст 17:48
В Болгарии протестуют из-за резкого скачка цен на отопление 17:47
В российской армии начали ревакцинировать военнослужащих от коронавируса 17:47
Ученые России и Беларуси создадут вакцину от COVID-19 в виде йогурта 17:45
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии после госпитализации 17:43
"Би-2" сняли анимационное видео с Юрием Каспаряном и английской художницей 17:43
У 79-летней актрисы Веры Алентовой диагностирован коронавирус 17:21
Умерла писательница и сценаристка Ксения Драгунская 17:12
В Госдуме оценили закон об усилении ответственности за пьяную езду 17:08
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом 16:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 19:30
Рубрика: Общество

Временно исполняющим обязанности ректора МИФИ назначен Владимир Шевченко

Текст: Мария Агранович
В четверг стало известно, что временно исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" назначен Владимир Шевченко. В полномочия врио ректора он вступает с 3 июля 2021 года.

Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил тот же МИФИ. Более десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы: Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве. Шевченко - теоретик в области физики сильных взаимодействий; цикл его статей по теории казимировского скейлинга отмечен в 2003 году Государственной премией РФ для молодых учёных. Впоследствии активно сотрудничал с экспериментом LHCb на Большом адронном коллайдере и с другими проектами в ЦЕРН, много лет возглавлял Научно-координационный комитет по сотрудничеству с ЦЕРН. В Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" (НИЦ "КИ") под руководством Владимира Шевченко были выполнены ключевые работы по созданию крупнейшего в мире трекового детектора на основе сцинтилляционных оптических волокон для эксперимента LHCb.

Владимир Шевченко сменил на посту ректора Михаила Стриханова, который возглавлял МИФИ с 2007 года.

Комментарий

Владислав Панченко, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ):

Ярослав Кузьминов покинул пост ректора ВШЭ

- Московский инженерно-физический институт всегда был ведущим вузом страны по подготовке специалистов для работы в структурах Средмаша, Минатома и Росатома. А лидером, мозгом всех направлений фундаментальных и прикладных исследований атомной науки, несомненно, был и является Курчатовский институт. Ведущие ученые института, руководители направлений, всегда вели занятия, читали лекции, организовывали базовые кафедры МИФИ, обеспечивая тем самым высочайший уровень подготовки инженерных кадров для атомной индустрии страны.

Сейчас целесообразно назначить ректором этого элитного вуза человека, который глубоко знает особенности организации и взаимодействия МИФИ, Курчатовского института и Ростатома. Поэтому назначение Владимира Шевченко будет способствовать все возрастающей роли МИФИ в подготовке кадров и реализации мегапрограмм научно-технологического развития России.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В Кремле объяснили необходимость жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Песков заявил о невозможности мировой войны
Власти исключили закрытие общественного транспорта в Москве
Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом
О чем рассказал Валерий Фальков на "Деловом завтраке" в "РГ"
Насколько опасен штамм коронавируса "дельта плюс"