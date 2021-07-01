Временно исполняющим обязанности ректора МИФИ назначен Владимир Шевченко

В четверг стало известно, что временно исполняющим обязанности ректора Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" назначен Владимир Шевченко. В полномочия врио ректора он вступает с 3 июля 2021 года.

Владимир Шевченко в 1996 году с отличием окончил тот же МИФИ. Более десяти лет проработал в Курчатовском институте, а также в ведущих ядерных центрах Европы: Гейдельбергском и Утрехтском университетах, на Большом адронном коллайдере в Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) в Женеве. Шевченко - теоретик в области физики сильных взаимодействий; цикл его статей по теории казимировского скейлинга отмечен в 2003 году Государственной премией РФ для молодых учёных. Впоследствии активно сотрудничал с экспериментом LHCb на Большом адронном коллайдере и с другими проектами в ЦЕРН, много лет возглавлял Научно-координационный комитет по сотрудничеству с ЦЕРН. В Национальном исследовательском центре "Курчатовский институт" (НИЦ "КИ") под руководством Владимира Шевченко были выполнены ключевые работы по созданию крупнейшего в мире трекового детектора на основе сцинтилляционных оптических волокон для эксперимента LHCb.

Владимир Шевченко сменил на посту ректора Михаила Стриханова, который возглавлял МИФИ с 2007 года.

Комментарий

Владислав Панченко, председатель Совета Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ):

- Московский инженерно-физический институт всегда был ведущим вузом страны по подготовке специалистов для работы в структурах Средмаша, Минатома и Росатома. А лидером, мозгом всех направлений фундаментальных и прикладных исследований атомной науки, несомненно, был и является Курчатовский институт. Ведущие ученые института, руководители направлений, всегда вели занятия, читали лекции, организовывали базовые кафедры МИФИ, обеспечивая тем самым высочайший уровень подготовки инженерных кадров для атомной индустрии страны.

Сейчас целесообразно назначить ректором этого элитного вуза человека, который глубоко знает особенности организации и взаимодействия МИФИ, Курчатовского института и Ростатома. Поэтому назначение Владимира Шевченко будет способствовать все возрастающей роли МИФИ в подготовке кадров и реализации мегапрограмм научно-технологического развития России.