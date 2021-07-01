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01.07.2021 16:39

Борщ из деликатесов

За год в тарелке россиян сильнее всего подорожали овощи
Текст: Татьяна Ткачёва
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 142(8493)
Лидерами по росту цен среди продуктов питания за последний год стали свекла, морковь и картофель. В магазинах они подорожали в два-три раза, тогда как сахар-песок и подсолнечное масло прибавили в цене лишь 30-40 процентов. Мониторинг в 36 регионах России провели в рамках проекта "Котлета с пюрешкой".
В 2020 году отечественных овощей было собрано меньше, чем годом раньше, а качество урожая из-за погодных условий было невысоким. Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости В 2020 году отечественных овощей было собрано меньше, чем годом раньше, а качество урожая из-за погодных условий было невысоким. Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости
В 2020 году отечественных овощей было собрано меньше, чем годом раньше, а качество урожая из-за погодных условий было невысоким. Фото: Екатерина Лызлова/РИА Новости

Напомним, замеры проводят члены сети региональных исследовательских компаний "Полстеры.рф" каждый квартал с весны 2020 года. Очередная волна прошла 15 июня. Маркетологи записали цены на три десятка продуктов в магазинах федеральных и местных торговых сетей, выбирая самые дешевые варианты в минимальной фасовке (без пересчета на килограмм). Затем вывели средние значения - для каждого региона и страны в целом. Из Центрального федерального округа в проект попали Москва, Воронежская, Калужская и Липецкая области.

Фото: Антон Новодержкин/ ТАСС
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Если посмотреть динамику за год, то сильнее всего прибавили в цене овощи из "борщевого набора". Свекла подорожала в 2,8 раза, морковь - вдвое, картофель - в 1,7 раза. Для сравнения: охлажденное куриное филе и свиной фарш показали прирост на уровне 10 процентов, а сливочное масло - всего на три. Подсолнечное масло и сахар-песок за год подорожали в среднем на 42 и 30 процентов соответственно. Также на 30 процентов больше стали стоить свежие огурцы и укроп, белокочанная капуста, майонез и яйца.

Эти расчеты отчасти подтверждаются июньскими данными "Платформы ОФД", которая обрабатывает чеки с миллиона с лишним онлайн-касс в России. По ее статистике, укроп и яйца подорожали за год на 35 процентов, а вот картофель - только на 20 (а не на 70, как в исследовании "Полстеров.рф"). Цифры по другим овощам "Платформа ОФД" не раскрывает по просьбе своих клиентов.

При этом в магазинах можно найти и продукты, которые прошлым летом стоили дороже. Например, яблоки (-20 процентов) и репчатый лук (-11 процентов).

По методике проекта "Котлета с пюрешкой" в корзину попадают ингредиенты для условного рациона россиянина на сутки. Меню было рассчитано при участии диетологов с учетом потребности в питательных веществах. Для простоты приняли, что человек ест только дома, три раза в день. Завтрак - овсянка на молоке с яблоком, бутерброд с маслом и сыром, кофе с молоком и пол-апельсина. Обед - салат из свежих овощей, борщ, котлета из свиного фарша с картофельным пюре, чай и хлеб. Ужин - салат оливье, макароны с поджаркой из курицы, чай и хлеб.

В декабре рост стоимости "Пюрешки" был отмечен почти во всех регионах - участниках проекта: в среднем на 12 процентов. К марту 2021-го рацион подорожал еще на восемь процентов. В июне - на 5,6 (по сравнению с предыдущей волной замеров). Рост кажется небольшим, но если сравнить нынешнюю "Пюрешку" с прошлогодней июньской, то разница составит целых 20 процентов. А в Липецкой области, например, 25.

Фото: iStock
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Сегодня на карте проекта нет ни одного региона, где "Пюрешка" стоила бы меньше 300 рублей. В декабре таких было почти 50 процентов, в сентябре - более 90.

Самый дешевый рацион - на 304 рубля в сутки - удалось составить в Нижнем Новгороде. В Воронеже он стоит 312 рублей, в Липецке - 330, в Калуге и Москве - почти 350.

Аналитики сопоставили стоимость условного набора продуктов с размером прожиточного минимума в конкретных регионах в пересчете на сутки. В большинстве случаев получилось, что на "Пюрешку" уйдет более 80 процентов от этой величины. В Москве - только половина.

В столице расходы на еду (рассчитанные по методике проекта) составляют девять процентов среднего заработка за день. В Воронеже, Калуге и Липецке - примерно четверть.

Мнения

Мария Долгова, доцент кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова:

Фото: РИА Новости
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- На цены всех овощей и ягод влияет объем собранного урожая. В 2020 году по сравнению с 2019-м посевные площади сократились: под картофель - на восемь процентов, под столовую свеклу и морковь - более чем на 13. В результате отечественных овощей было собрано меньше: свеклы - на 15 процентов, моркови - на 11. Качество урожая из-за погодных условий было невысоким, что существенно повысило затраты на его хранение и сортировку. Эти условия спровоцировали высокую долю импорта овощей. Падение доходов значительной части населения привело к росту спроса на составляющие "борщевого набора". Вместе все указанные факторы привели к резкому росту цен на овощную продукцию с начала года. В текущем году из-за холодной весны примерно на две недели задержалась посевная кампания, что приведет к более позднему поступлению в продажу отечественных овощей и ягод. Качество урожая также будет зависеть от погоды. Мировые цены на основные виды продовольствия непрерывно растут в течение года, что влияет на повышение цен импортеров, а также стимулирует экспорт и, как следствие, сокращение предложения отечественной продукции на прилавках. В этих условиях ожидать существенного снижения цен на овощи и ягоды в ближайшее время не приходится.

Юлия Оглоблина, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий:

- Почему цена на "борщевой набор", в который входят картофель, репчатый лук, капуста, морковь и свекла, остается высокой по сравнению с аналогичным периодом прошлого года? Обычно к концу весны сроки хранения отечественных овощей, собранных в прошлом году, заканчиваются, но вскоре поспевает новый урожай, цены вновь стабилизуются. В этом году "борщевой набор" опоздал к столу. Он еще зреет на полях, и причина опоздания - погодные условия. В этом году в период посевной в ряде регионов наблюдались длительные похолодания и краткосрочные потепления, а в мае полили дожди. Почва прогреться не успела, сельхозработы начались позже обычного. Сейчас в торговых сетях в основном импортные овощи, которые, конечно, дороже отечественных. В этом году повышения цен на овощи бояться не стоит. Остается подождать две-три недели, пока на российских полях дозреет долгожданный "овощной набор".

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж ЦФО Липецкая область Липецк ЦФО Калужская область Калуга Цены на продукты

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