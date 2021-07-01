Не секрет, что газозаправочная и электрозарядная инфраструктура для автомобилей на территории Дальнего Востока сегодня развита слабо. Как изменится ситуация в ближайшие годы?

В европейской части страны заправить машину газом или подзарядиться можно на каждом углу, но там и расстояния между населенными пунктами небольшие. В нашем федеральном округе с его огромной и слабозаселенной территорией все намного сложнее.

Безусловно, появление сети станций должно идти на шаг вперед перевода на экологичное топливо автомобилей и спецтехники. И переломный момент, можно сказать, уже наступил. Мы это видим на примере Якутии и Сахалинской области - они в данном деле продвинулись дальше всех в ДФО. В островном регионе вообще оказывают беспрецедентную поддержку развитию "зеленой" инфраструктуры. Например, здесь введена 30-процентная скидка на стоимость электроэнергии для зарядных станций. А владельцы электрокаров платят вдвое меньшую сумму транспортного налога, вскоре и вовсе планируется его отменить. Дальше - больше. На Сахалине появятся дилерские центры, которые будут снабжать весь ДФО оборудованием для газовых и электрозарядных заправок. Договоренности о сборочном производстве достигнуты с предприятиями-изготовителями. При этом предпочтение будем отдавать (помимо "Газпрома" и "РусГидро" за возведение станций отвечает и наша компания) российским комплектующим за исключением некоторых позиций.

В регионе работают 18 электрозаправочных станций, до конца года должно открыться еще 500. Причина торопиться есть: на газ у нас перешли порядка двух тысяч автомобилей и спецтехники, а количество электромобилей приблизилось к 200.

Понадобится десять лет, может, и меньше, чтобы весь транспорт в Сахалинской области перевести на экологичное топливо

До 2025 года планируется построить не менее 10-12 газозаправок дополнительно к действующим. В Южно-Сахалинске работают две стационарные автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, и семь передвижных вот-вот начнут обслуживать другие муниципальные образования. В конце этого года запланирован ввод в эксплуатацию малогабаритной станции контейнерного типа вблизи села Петропавловское в Анивском районе стоимостью около 80 миллионов руб­лей. Еще одну через несколько месяцев начнем строить в Корсакове. За три года такая заправка должна появиться в каждом муниципалитете.

Причем это будут станции с широким спектром услуг - от комплексного обслуживания автомобиля до предоставления чашки кофе и бесплатного интернета. Пока же, к сожалению, у нас нет полноценного автосервиса, такого, например, какой существует на протяжении федеральных трасс, соединяющих Москву с Ростовом-на-Дону или Архангельском.

Ставка сделана именно на быстровозводимые и более дешевые модульные станции, которые позволят в сжатые сроки создать в области разветвленную газозаправочную сеть. Так, вместо одного крупного стационарного объекта можно создать четыре небольших, разместив их в разных точках. Конечно, и от обычных основательных строений совсем отказываться не будем.

Понадобится десять лет, может, и меньше, чтобы весь транспорт в островном регионе перевести на экологичное топливо. Будем надеяться на то, что утихнет пандемия. В прошлом году она подкинула нам немало сюрпризов. Например, при запуске газонаполнительной станции в Южно-Сахалинске из-за ограничительных мер не смогли приехать и помочь с наладкой оборудования инженеры из Южной Кореи. Пришлось демонтировать комплектующие на строящейся станции в европейской части России и везти их сюда.

На Сахалине появятся дилерские центры, которые будут снабжать весь ДФО оборудованием для газовых и электрозарядных заправочных станций

Инфраструктура создается на наших глазах. Тем не менее проблем хватает. Одна из них - кадровая. К ее решению подключился Сахалинский государственный университет, на базе которого планируется организовать обучение и переподготовку специалистов газового хозяйства. Образовательное учреждение готово оказать помощь и другим регионам ДФО.