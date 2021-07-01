Территория опережающего развития "Якутия", задуманная как самая маленькая на Дальнем Востоке, прирастает резидентами разного профиля. Сегодня на ее площадках реализуют 25 проектов с объемом инвестиций более 12,6 миллиарда руб­лей, и это в десять раз больше того, с чего все начиналось.

Поначалу эта ТОР называлась "Кангалассы" - по наименованию пригорода Якутска, рядом с которым в 2015 году огородили металлическим забором 13 гектаров земли. Для желающих поселиться за оградой и получить соответствующие преференции было выдвинуто условие: в продукции предприятий-резидентов должна присутствовать инновационная составляющая от местных разработчиков. Первые несколько претендентов пообещали вложить в сумме скромные 1,2 миллиарда руб­лей инвестиций и создать чуть более 300 рабочих мест.

Однако почти сразу выяснилось, что за забором все не уместятся. Современный тепличный комплекс начали строить в нескольких километрах от Кангаласс. Еще дальше от забора заложили включенные в состав ТОР Жатайскую судоверфь и грузовой терминал на реке Лене. Поскольку поселок Жатай никак не относится к Кангалассам, а будущий причал расположен и вовсе на противоположном берегу в другом районе, территория опережающего развития получила более подходящее название "Якутия".

Изменились и требования к резидентам. Инновационная составляющая отошла на второй план. Первую скрипку стала играть острая необходимость реализации проекта даже не для экономики - для общего развития республики. К примеру, круглогодичный детский центр отдыха и оздоровления "Полярная звезда", включенный в состав ТОР, вообще не имеет отношения к экономике. Это социальный объект, рассчитанный на прием более пяти тысяч детей в год. На 12 тысячах квадратных метров в одном комплексе будут сосредоточены помещения для учебы, медицинского обслуживания, спортивных, музыкальных и иных занятий и развлечений.

Центр строится в 30 километрах от Якутска на месте неудавшегося туристического комплекса "Северная мозаика". В свое время сюда за госсчет подвели дорогу, газ и электричество, но туриндустрия в живописной местности не задалась. А вот детский лагерь на готовых коммуникациях и в условиях преференций создается быстро, открыть его планируют уже будущим летом.

Своеобразным проектом, за счет которого в очередной раз расширилась ТОР, является и оптово-распределительный центр в поселке Нижний Бестях, рядом с железной дорогой и грузовым причалом. На первый взгляд очередная торговая база. Но именно здесь будут формироваться потоки грузов для северного завоза. Центр станет также логистическим хабом для местных сельхозпроизводителей. Первоначально частный инвестор планирует вложить в проект 250 миллионов рублей. При строительстве второй и третьей очереди объем инвестиций превысит 1,7 миллиарда.

Оценивая результаты деятельности "Якутии" в 2020 году, первый вице-премьер республики Кирилл Бычков отметил:

- Запуск производств в рамках ТОР позволил увеличить выпуск собственной продукции - от аграрной до строительных материалов. Сегодня резиденты выпускают стеклопакеты, акриловые краски, котлы длительного горения и другие товары. Круглый год собирает урожай овощей тепличный комплекс "Саюри", испытательный полигон Северо-Восточного федерального университета успешно занимается научно-исследовательской деятельностью, а компания "Сэйбиэм" реализовала первую очередь проекта ювелирного-гранильного кластера.

Запуск производств в рамках ТОР "Якутия" позволил республике увеличить выпуск собственной продукции и существенно расширить ее ассортимент

Однако чем дальше, тем сложнее будет подводить итоги, потому что "Якутия" продолжает расширяться за счет включения в нее предприятий очень разных, в том числе с расплывчатой экономической составляющей. К примеру, в апреле правительство республики направило в Москву заявку на включение в состав ТОР совершенно необычного объекта - креативного кластера.

- Это первый на Дальнем Востоке технопарк в сфере креативных индустрий. Именно креативная индустрия на сегодняшний день обладает ощутимым потенциалом для экспорта по всему миру и потенциалом импортозамещения. Это кинопроизводство, медиаискусство, архитектура, ювелирное дело, дизайн… Якутия - один из крупнейших производителей качественного современного кино в России после Москвы и Санкт-Петербурга, - подчеркнул глава региона Айсен Николаев.

Кроме того, в ближайшие годы планируется расширять территорию опережающего развития за счет создания лесопромышленного комплекса на юге рес­публики, строительства заводов по производству СПГ, гостиничного комплекса, центра активного долголетия и даже мусороперегрузочной станции.

…В республике действуют две ТОР - "Якутия" и "Южная Якутия", где большинство проектов сосредоточено вокруг якорного резидента - крупного угледобывающего предприятия. Оценивая общую ситуацию, вице-премьер - полпред президента страны в ДФО Юрий Трутнев отметил, что обе они "живые, приносят людям пользу". Однако темпы расширения ТОР его не впечатлили. По его мнению, надо вести более активную работу по привлечению инвесторов.

- Объем новых проектов, который существует в республике, небольшой, не соответствует ее потенциалу, - заявил полпред.

Как считает Трутнев, Якутии есть к чему стремиться и касательно соотношения денег, вложенных в ТОР государством и частными инвесторами.

- В республике мультипликатор 1:14. Это значение хорошее, но не рекордное среди дальневосточных территорий опережающего развития. Сегодня у нас средний мультипликатор по Дальнему Востоку превышает 1:30, - отметил он.

Добиться качественного роста, впрочем, гораздо сложнее, чем физического расширения ТОР. К примеру, возведение главного объекта "Якутии" - Жатайской судоверфи - идет с большим отставанием от графика. В начале года, когда оно достигло 11 месяцев, участники строительства и местные власти составили "нагонный" график, но и он не выполняется. Подрядчик объясняет это нехваткой средств и несвоевременным завозом специфических материалов и конструкций, которые поставщики не успели вовремя отгрузить из-за пандемии.