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Рубрика: Культура

Интриги искусства

Картины и скульптуры с необычной судьбой представили в картинной галерее Приморья
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Неделя - Дальний Восток № 142(8493)
В эти дни Приморская государственная картинная галерея отмечает 55 лет с момента основания. Подарком для горожан в честь годовщины стала выставка "55 историй. Что мы храним…". Впервые в одном зале собрали предметы, относящиеся к разным видам искусства и периодам времени. Объединяет их только то, что они имеют собственную неповторимую историю.
Кандидат искусствоведения Наталья Левданская: У картины "Розы для космонавтов" - трогательная личная история. Фото: Анна Бондаренко/РГ Кандидат искусствоведения Наталья Левданская: У картины "Розы для космонавтов" - трогательная личная история. Фото: Анна Бондаренко/РГ
Кандидат искусствоведения Наталья Левданская: У картины "Розы для космонавтов" - трогательная личная история. Фото: Анна Бондаренко/РГ

Самый маленький экспонат галереи - гравюра художника Константинова к сборнику стихов египетских поэтов, переводом которых занималась Анна Ахматова. На картине размером всего 1,3 на 1,5 сантиметра изображен орнамент, завершавший одно из стихотворений. Рассмотреть его в деталях можно разве что под лупой.

Фото: PANTELIS-SAITAS/ EPA
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А самый большой экспонат разглядеть в деталях не получится никак. Это картина Василия Бочанцева "Разоружение колчаковцев". Внушительных размеров (2,6 на 3,4 метра) полотно, созданное в середине 60-х годов прошлого века, с 1980-х намотано на вал.

- Эта история о том, как могут храниться большие картины, пока ждут своего часа, чтобы получить место на экспозиционной стене, - рассказывает замдиректора галереи, кандидат искусствоведения Наталья Левданская.

У картины "Розы для космонавта" московского художника Анатолия Никича личная история. В галерею она попала стандартным путем - в 1985 году сотрудники музея отобрали ее во время одной из командировок по комплектованию. Их внимание привлекли не­обычные композиция и цветовые решения - сочетание разных оттенков синего и коричневого.

В 2000-х в галерею из Польши пришло письмо от приемной дочери художника, которая, с нежностью вспоминая отчима, рассказала, что когда-то подарила ему привезенный из Каракаса странный платок с синими розами. На картине он превратился в гобелен, над которым работает ткачиха.

Самый маленький экспонат галереи размером 1,3 на 1,5 сантиметра можно рассмотреть разве что под лупой

Часть экспозиции посвящена криминальным событиям, которые, к сожалению, тоже имели место. Так, рисунок знаменитого художника Михаила Врубеля "Летящий демон" пропал в 1945 году из фондов краевого музея Арсеньева, когда галерея еще не была создана. При очередной описи его не нашли, и до сих пор неизвестно - исчез он во время хранения или экспонирования.

Лишь в начале XXI века в галерею пришло известие от коллег из Третьяковки: рисунок принесли им на экспертизу. Его новый обладатель, узнав, что произведение краденое, отказался от компенсации и попросил вернуть его настоящему владельцу.

Фото: Феодосийская картинная галерея
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Прямо под новый 1989 год исчезла из экспозиции Казанская икона Божией Матери XVII века. Пропажу обнаружили делавшие обход хранители. Поднялся большой шум, редкую вещь искала милиция, о ее пропаже рассказывали журналисты. Примерно через месяц c реставратором музея связались правоохранители. Оказалось, им позвонил аноним, который сказал, что икона лежит на крыше телефонной будки, и назвал адрес.

- Там, завернутую в черный полиэтиленовый мешок, ее и нашли, в таком же виде, в каком она пропала, - говорит искусствовед и показывает на соседний экспонат - письмо, написанное сотрудниками музея.

В нем рассказана история исчезновения копии гравюры, сделанной с произведения Рембрандта "Молитва перед обедом". В музей ворвались грабители с пистолетом, сорвали картину и убежали. Скорее всего, их привлекло имя художника: возможно, они думали, что сорвали со стены бесценный оригинал. Как бы то ни было, произведение до сих пор числится в списках Интерпола.

Контакт

Посетить выставку можно по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Тел. 7 (423) 241-06-10.

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