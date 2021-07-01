В эти дни Приморская государственная картинная галерея отмечает 55 лет с момента основания. Подарком для горожан в честь годовщины стала выставка "55 историй. Что мы храним…". Впервые в одном зале собрали предметы, относящиеся к разным видам искусства и периодам времени. Объединяет их только то, что они имеют собственную неповторимую историю.

Самый маленький экспонат галереи - гравюра художника Константинова к сборнику стихов египетских поэтов, переводом которых занималась Анна Ахматова. На картине размером всего 1,3 на 1,5 сантиметра изображен орнамент, завершавший одно из стихотворений. Рассмотреть его в деталях можно разве что под лупой.

А самый большой экспонат разглядеть в деталях не получится никак. Это картина Василия Бочанцева "Разоружение колчаковцев". Внушительных размеров (2,6 на 3,4 метра) полотно, созданное в середине 60-х годов прошлого века, с 1980-х намотано на вал.

- Эта история о том, как могут храниться большие картины, пока ждут своего часа, чтобы получить место на экспозиционной стене, - рассказывает замдиректора галереи, кандидат искусствоведения Наталья Левданская.

У картины "Розы для космонавта" московского художника Анатолия Никича личная история. В галерею она попала стандартным путем - в 1985 году сотрудники музея отобрали ее во время одной из командировок по комплектованию. Их внимание привлекли не­обычные композиция и цветовые решения - сочетание разных оттенков синего и коричневого.

В 2000-х в галерею из Польши пришло письмо от приемной дочери художника, которая, с нежностью вспоминая отчима, рассказала, что когда-то подарила ему привезенный из Каракаса странный платок с синими розами. На картине он превратился в гобелен, над которым работает ткачиха.

Самый маленький экспонат галереи размером 1,3 на 1,5 сантиметра можно рассмотреть разве что под лупой

Часть экспозиции посвящена криминальным событиям, которые, к сожалению, тоже имели место. Так, рисунок знаменитого художника Михаила Врубеля "Летящий демон" пропал в 1945 году из фондов краевого музея Арсеньева, когда галерея еще не была создана. При очередной описи его не нашли, и до сих пор неизвестно - исчез он во время хранения или экспонирования.

Лишь в начале XXI века в галерею пришло известие от коллег из Третьяковки: рисунок принесли им на экспертизу. Его новый обладатель, узнав, что произведение краденое, отказался от компенсации и попросил вернуть его настоящему владельцу.

Прямо под новый 1989 год исчезла из экспозиции Казанская икона Божией Матери XVII века. Пропажу обнаружили делавшие обход хранители. Поднялся большой шум, редкую вещь искала милиция, о ее пропаже рассказывали журналисты. Примерно через месяц c реставратором музея связались правоохранители. Оказалось, им позвонил аноним, который сказал, что икона лежит на крыше телефонной будки, и назвал адрес.

- Там, завернутую в черный полиэтиленовый мешок, ее и нашли, в таком же виде, в каком она пропала, - говорит искусствовед и показывает на соседний экспонат - письмо, написанное сотрудниками музея.

В нем рассказана история исчезновения копии гравюры, сделанной с произведения Рембрандта "Молитва перед обедом". В музей ворвались грабители с пистолетом, сорвали картину и убежали. Скорее всего, их привлекло имя художника: возможно, они думали, что сорвали со стены бесценный оригинал. Как бы то ни было, произведение до сих пор числится в списках Интерпола.

Контакт

Посетить выставку можно по адресу: г. Владивосток, ул. Алеутская, 12. Тел. 7 (423) 241-06-10.