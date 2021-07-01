Минтруд назвал регионы с самыми высокими пенсиями по старости

Самые высокие страховые пенсии по старости в РФ получают жители Чукотского АО (27,2 тыс. рублей). Об этом говорится в докладе Минтруда о результатах комплексного мониторинга социально-экономического положения пожилых людей в 2020 году.

На втором месте оказались жители Ненецкого АО (24,4 тыс. руб.), а третье место делят между собой Камчатский край (23,4 тыс. рублей) и Магаданская область (23,4 тыс. рублей).

"Наименьшие средние пенсии по старости получают жители Республики Дагестан (12,9 тыс. рублей), Калмыкии (13,5 тыс. рублей) и Кабардино-Балкарской Республики (12,7 тыс. рублей)", - говорится в докладе.

По данным ПФР, на 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии по старости в целом в РФ составил 15,8 тыс. рублей.