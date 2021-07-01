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01.07.2021 07:29
Рубрика: Власть

На Чукотке не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

Текст: Александр Филимоненко

В Чукотском автономном округе не будет обязательной вакцинации от COVID-19, но власти региона собираются простимулировать иммунизацию населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

Чукотка лидирует среди субъектов России по темпам вакцинации

"На Чукотке обязательной вакцинации вводить не планируется​​​. Будут расширены меры стимулирования к вакцинации", - говорится в сообщении оперштаба.

С первого июля медучреждения округа начнут углубленную диспансеризацию местных жителей. Записаться на медосмотр можно на портале "Госуслуги".

Чукотка сейчас находится на первом месте в РФ по проценту вакцинированных от коронавируса. 31,3 процента населения привито хотя бы одним компонентом вакцины, 26,3 - получили оба компонента.

В регионах Власть Работа власти Регионы Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО Вакцинация от коронавируса Пандемия коронавируса COVID-19

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