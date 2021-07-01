На Чукотке не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19

В Чукотском автономном округе не будет обязательной вакцинации от COVID-19, но власти региона собираются простимулировать иммунизацию населения, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный оперштаб по коронавирусу.

"На Чукотке обязательной вакцинации вводить не планируется​​​. Будут расширены меры стимулирования к вакцинации", - говорится в сообщении оперштаба.

С первого июля медучреждения округа начнут углубленную диспансеризацию местных жителей. Записаться на медосмотр можно на портале "Госуслуги".

Чукотка сейчас находится на первом месте в РФ по проценту вакцинированных от коронавируса. 31,3 процента населения привито хотя бы одним компонентом вакцины, 26,3 - получили оба компонента.