Пассажирский самолет повредил фюзеляж при посадке в аэропорту Якутска

Новости

Сбербанк подключил оплату товаров по QR-коду 08:20
В Ростовской области в лобовом ДТП погибли пять человек 07:59
"Тампа-Бэй" выиграла второй матч финала Кубка Стэнли 07:55
Актер Алексей Гуськов заявил, как Украина превратила Крым в "помойку" 07:54
СК завершил расследование дела о многомиллионной растрате 07:49
В Минэкономразвития отметили рост товарооборота России с Беларусью 07:35
ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей 06:42
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве 06:37
Власти Японии разрешили туристам подниматься на гору Фудзи 06:30
В ВОЗ дали рекомендации по минимизации распространения "черной плесени" 06:04
В Комсомольске возбудили дело о служебном подлоге при строительстве дамбы 05:38
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19 05:16
Полиция Канады сообщила о сотнях погибших из-за аномальной жары 05:15
Кувейт запустил в космос первый собственный спутник 04:41
Трамп заявил об угрозе превращения США в "банановую республику" 04:13
Власти Таиланда начали реализацию программы "Песочница Пхукета" 03:56
Последняя группа чешских военнослужащих покинула Афганистан 03:36
В Беверли-Хилз могут снести дом, в котором живет Аль-Пачино 03:10
В Словакии летающий автомобиль совершил первый междугородний перелет 02:39
"Спартак" в шутку предложил Месси перейти в московский клуб 02:12
Лионель Месси официально остался без клуба 02:02
Дома у аэропортов стало проще зарегистрировать 02:00
В Англии два человека погибли при крушении легкомоторного самолета 01:39
Новые тома Большой китайской энциклопедии на русском языке готовы к выходу 01:25
Роскомнадзор направил запрос об использовании VPN-сервисов предприятиями 01:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Детские пособия, расширение льготной ипотеки и выплата пенсий: что изменится в июле
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
Как не получить штрафы и пени вместе с кредитом от родственника
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
01.07.2021 07:11
Рубрика: Происшествия

Пассажирский самолет повредил фюзеляж при посадке в аэропорту Якутска

Текст: Владимир Таюрский

В четверг после посадки в аэропорту Якутска у самолета Boeing 737-700, выполнявшего рейс из Краснодара в Новосибирск, были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа.

Самолет вернулся в аэропорт Благовещенска из-за технических неполадок

В пресс-службе авиакомпании "Якутия", которой принадлежит лайнер, сообщили, что повреждения, по предварительным данным, нанесены элементами покрытия взлетно-посадочной полосы. Создана комиссия по расследованию инцидента.

В компании отметили, что в связи с реконструкцией аэропорта Якутска полеты выполняются в условиях укороченной ВПП ограниченным числом воздушных судов: используются три Boeing 737-700 и столько же Dash Q-300.

"В связи с ограниченными техническими возможностями авиакомпании, в случае сбоя в расписании по техническим условиям и по другим причинам, возможен сбой по цепочке рейсов", - написано в сообщении.

Пассажиры уже проинформированы о том, что из-за происшествия с самолетом с задержками будут выполняться рейсы Якутск - Владивосток, Якутск - Иркутск, Якутск - Санкт-Петербург, Якутск - Москва, Якутск - Хабаровск.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

ГИБДД в 2022 году получит приборы для моментального выявления пьяных водителей
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
В России стартовала повторная вакцинация от коронавируса
Математики спрогнозировали пик заболеваемости COVID-19 в Москве
Власти Подмосковья не стали вводить QR-коды в общественном транспорте
ВС РФ разъяснил, как исправлять судебные ошибки в гражданских спорах
Взыскание алиментов перейдет в онлайн-формат к 2023 году