Пассажирский самолет повредил фюзеляж при посадке в аэропорту Якутска

В четверг после посадки в аэропорту Якутска у самолета Boeing 737-700, выполнявшего рейс из Краснодара в Новосибирск, были обнаружены повреждения негерметичной части фюзеляжа.

В пресс-службе авиакомпании "Якутия", которой принадлежит лайнер, сообщили, что повреждения, по предварительным данным, нанесены элементами покрытия взлетно-посадочной полосы. Создана комиссия по расследованию инцидента.

В компании отметили, что в связи с реконструкцией аэропорта Якутска полеты выполняются в условиях укороченной ВПП ограниченным числом воздушных судов: используются три Boeing 737-700 и столько же Dash Q-300.

"В связи с ограниченными техническими возможностями авиакомпании, в случае сбоя в расписании по техническим условиям и по другим причинам, возможен сбой по цепочке рейсов", - написано в сообщении.

Пассажиры уже проинформированы о том, что из-за происшествия с самолетом с задержками будут выполняться рейсы Якутск - Владивосток, Якутск - Иркутск, Якутск - Санкт-Петербург, Якутск - Москва, Якутск - Хабаровск.