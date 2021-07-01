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01.07.2021 08:59

Передвижные салоны связи МегаФона поедут в отдаленные поселки

МегаФон запустил новый экспериментальный розничный формат мобильных магазинов, который дает возможность предоставлять услуги клиентам в отдаленных населенных пунктах и помогает оценивать перспективы открытия традиционных салонов. В планах компании - запуск нескольких десятков таких магазинов в разных регионах России.
Фото: ПАО "Мегафон" Фото: ПАО "Мегафон"
Фото: ПАО "Мегафон"

МегаФон активно развивает свою сеть в небольших населенных пунктах. Абоненты в них обеспечены качественной связью, но не везде поблизости есть салоны МегаФона. Мобильный офис продаж перемещается между населенными пунктами, в которых отсутствуют салоны связи, работая в каждой локации несколько недель.

"Сейчас сделать заказ в интернет-магазине МегаФона можно с доставкой в любую точку страны, а подключить услугу - удаленно через личный кабинет или контактный центр. Тем не менее, некоторые абоненты для покупки или подключения услуг предпочитают личную консультацию специалиста, и новый розничный формат дает такую возможность. Передвижные салоны также позволяют нам измерить покупательский спрос в отдаленных локациях и по результатам пилотов принять обоснованное решение о необходимости открытия традиционного салона", - отмечает коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

В магазине представлено более 200 популярных моделей смартфонов, аксессуаров и портативной техники. В салонах планируется осуществлять оформление заказов и доставку из интернет-магазина - это позволит покупателям получить доступ к максимально широкому ассортименту. Здесь же можно получить консультацию специалиста компании, приобрести и подключить сим-карту, цифровые продукты, финансовые услуги. Перечень возможных услуг будет расширяться в зависимости от потребностей клиентов.

Площадь мобильного магазина - 10 квадратных метров. Автодом произведен с нуля по проекту МегаФон Ритейла с применением самых энергоэффективных решений в части освещения, систем охлаждения, отопления и оргтехники.

Пилотирование проекта началось в населенных пунктах Краснодарского края, первой остановкой стала станица Елизаветинская с населением около 25 тысяч человек. Магазин пользуется популярностью у местных жителей и туристов, количество подключений, оформленных в мобильном офисе, сопоставимо с продажами сим-карт в традиционной рознице. Наиболее востребованы у клиентов сим-карты, аксессуары и смартфоны.

Материал подготовлен пресс-службой ПАО "Мегафон"

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