В кабинете Дмитрия Рудася, возможно, самого именитого российского подводного оператора, целый шкаф отдан под призы и грамоты.

В активе видеографа, члена Приморского краевого отделения Русского географического общества, - многочисленные победы на кинофестивалях и конкурсах.

Есть даже "Хрустальный компас". Обладателем этой престижной национальной премии в номинации "Лучший социально-информационный проект по сохранению природного и историко-культурного наследия" он стал в 2019 году благодаря картине "Заповеданное море", посвященной 40-летию Дальневосточного государственного морского заповедника-филиала Национального научного центра морской биологии ДВО РАН. В 2018-м жюри признало фильм лауреатом международного фестиваля "Человек и море" (Владивосток). К слову, на этом конкурсе работы Дмитрия побеждали больше десяти раз, и самый первый приз тоже оттуда. Он был получен в 2010 году в номинации "Подводная камера" за картину "Филиппинский остров Себу".

- Различных наград у меня, наверно, несколько десятков, и каждый раз я радуюсь высокой оценке моей работы. Но те эмоции и бесконечное удивление, которое испытал, получив самый первый приз, помню до сих пор. Для меня это было равносильно награждению "Оскаром", - говорит Дмитрий.

По следам Кусто

В детстве кумирами Рудася были знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто и герои Жюля Верна.

- Я с упоением следил за приключениями команды Кусто, зачитывался книгами о капитане Немо, фантазировал, мечтая увидеть подводный мир своими глазами, - вспоминает Дмитрий Рудась.

Но, как это часто бывает, на фоне пришедших вместе со взрослой жизнью забот, детские грезы утратили яркость, стерлись, ушли на второй план.

Дмитрий окончил Приморскую государственную сельскохозяйственную академию, получил диплом ветеринарного врача, начал заниматься бизнесом (сейчас у него сеть ветеринарных клиник), и, может быть, не вспомнил бы свое детское увлечение, если бы не случай.

В начале 2000-х он отмечал день рождения друга на морском берегу в селе Валентин. Утром возле воды парень увидел собранный акваланг - один из его товарищей решил понырять.

- Я с замиранием сердца попросил попробовать. Хотел узнать, смогу ли дышать под водой, ведь для многих это серьезный психологический барьер. Вошел по грудь, присел, легко вдохнул, выдохнул, поднял голову и закричал: "Поехали нырять"! - рассказывает Дмитрий.

Тогда будущему знаменитому видеографу повезло дважды. Во-первых, он, не зная правил, не получил баротравму, во-вторых, первое погружение прошло в одной из самых подходящих для этого приморских акваторий с прозрачной водой и хорошим рельефом.

- Видел сады ламинарий, а ерши тыкались мне в маску. От всего этого я просто обалдел. Детские воспоминания и мечты как будто прорвали выстроенную глубоко внутри плотину, и на свободу вырвался спавший во мне подводный человек. Это был непередаваемый восторг, и до сих пор, заходя в море, я снова переживаю все заново, - рассказывает Дмитрий Рудась.

Каждый дайвер рано или поздно начинает думать, чем заняться в воде. Кто-то отправляется на поиски кладов, кто-то спускается к затонувшим кораблям. А нашему герою едва ли не в первое погружение захотелось запечатлеть увиденное и поделиться им. Немного освоившись, он начал делать фото. Но живущий в нем подводный человек обладает огненным характером самого Дмитрия - ему требуются действия, движение, динамика. Выход нашелся, и через несколько лет Рудась стал подниматься из глубины с гигабайтами видео.

Технически делать его сложнее, чем фотографии, хотя бы потому, что вода - плотная и не статичная среда.

- Снимать видео в море все равно, что делать это в ветреную погоду, стоя на канате, - сравнивает оператор. - К тому же, надо учитывать массу нюансов. Например, на глубине ниже десяти метров кровь приобретает коричневый или зеленый цвет. Теплые краски вообще уходят, - добавляет оператор.

Большую роль играет и снаряжение - сейчас дайвер ныряет в ребризере - аппарате замкнутого цикла. Углекислый газ, выделяющийся в процессе дыхания, поглощается специальным химическим составом, а затем смесь, обогащенная кислородом, подается на вдох. Одно из преимуществ такого оборудования для операторской работы в том, что при его использовании не бывает пузырей.

Из жизни осьминогов и акул

По словам дайвера, их с морем любовь взаимна. То ли благодаря невероятному везению, то ли наблюдательности и терпению ему удается делать такие кадры, которые удивляют даже видавших виды коллег.

Дмитрию (возможно, одному из немногих в мире) удалось снять, как самка осьминога высиживает свое потомство. Часть этих кадров попала в фильм "Заповеданное море". Целый сезон видеограф наблюдал за задуманным природой драматическим процессом. Самка, высиживая икру, не выходит из гнезда и не ест. В итоге ее желудочно-кишечный тракт атрофируется, и после появления потомства она умирает.

Осьминоги, неземные существа с тремя сердцами и голубой кровью, обладающие самым высоким среди беспозвоночных интеллектом, вызывают у дайвера восхищение.

Дмитрий уверяет, что у них к нему тоже особое отношение - спруты начинают играть, щупают камеру и вообще "чудят".

- Я давал осьминогам трогать лицо. Даже если до этого момента они проявляли агрессию, прикосновения их становились деликатными и бережными, - рассказывает он.

С самыми опасными хищниками морей - акулами - у подводного видео­графа было много встреч, часть которых могла закончиться плохо. Но теперь Дмитрий может давать советы, как себя вести. Самый главный - держаться уверенно, не паниковать, не убегать и помнить, что у акулы есть три уязвимых места - нос, глаза и жабры. Удары туда на какое-то время останавливают хищников. Но самое надежное - нырять в компании.

- Однажды на Галапагосах я отбился от группы, и, когда начал подниматься, увидел, что две хищницы проявляют ко мне гастрономический интерес. Я снова начал двигаться вниз, а акулы ушли. Они ведь вполне сопоставляют свое желание поесть с возможным риском. Человек, как ни крути, по своим размерам не похож на легкодоступную добычу, так что акула необязательно станет с ним связываться, - объясняет дайвер.

Дмитрий признается, что в разных морях видел столько чудес, что порой кажется - больше удивляться нечему. Но как только он произносит эту фразу, глубина преподносит очередной сюрприз.

Снимается кино

По словам Рудася, погружения и подводные съемки - это хобби, которое иногда приносит ему деньги. Ведь сейчас он известен как оператор, работающий над документальными и художественными картинами.

Его дебютом в кинодокументалистике стал фильм известного тележурналиста Сергея Брилева "Тайна трех океанов", главной героиней которого стала стоящая сейчас на вечном приколе в столице Приморья подводная лодка С-56. В 1942-1943 годах она совершила опаснейший переход длиной в 17000 морских миль из Владивостока в Мурманск - через три океана и девять морей.

Опыт работы на этом проекте стал для Дмитрия бесценным. Он впервые выступил оператором-постановщиком. Режиссер ленты Элла Тухарели дала ему карт-бланш. Так, по сюжету одна из подлодок тонула, и Рудасю нужно было снять реконструкцию событий, продумав мельчайшие детали. Титры, на которые зрители тоже обратили внимание, - не компьютерная графика! Дмитрий провел в воде три часа и, так уж получилось, сделал ровно сто дублей.

Именно его позвали снимать кадры на воде и под водой в художественных фильмах "На районе" Ольги Зуевой и "Даю посадку" Анастасии Зверьковой, где играли звезды российского кино Данила Козловский и Дмитрий Певцов.

- Основная сложность при съемках художественных и документальных фильмов в том, что мы делаем это не в павильоне, где контролируются все условия, а в опасной и враждебной среде, где невозможно дышать без специальных приспособлений. К тому же, нет коммуникации с актерами, не получается сказать, где и что нужно исправить, поэтому договариваться нужно на берегу. Но выходит не всегда, - объясняет видеограф. - Недавно я участвовал в съемках зарубежного фильма о "китовой тюрьме". Мне пришлось работать подо льдом. Были моменты, когда хотелось все бросить, но я понимал степень ответственности, когда задействовано огромное количество ресурсов. Олимпийский принцип "главное - участие" уже не для меня. Мне важен результат.

Погружение в историю

Еще Рудась известен поклонникам как автор лент о погибших кораблях.

Рэк-дайвинг - погружение к затонувшим объектам - целое направление в дайвинге. В мире много мест, которые посещают его любители. В акватории залива Петра Великого лежат порядка 50-60 затонувших объектов. Как считают исследователи, вполне возможно, их больше - кто знает, может быть, глубина все еще скрывает средневековые корабли и суда китайских пиратов-хунхузов?

О некоторых из затопленных судов, например, миноносце №208, погибшем в русско-японской войне в 1904 году, рассказывает картина "Погружение в историю", которая в 2021 году получила гран-при хабаровского фестиваля "Грань", а в 2020-м стала лауреатом проходившего в Санкт-Петербурге международного фестиваля морских и приключенческих фильмов "Море зовет!".

Больше века корабль как будто скрывался от исследователей, и только в 2011-м его обнаружил приморский дайвер Роман Фадеев.

Дмитрий Рудась стал первым, кто снял миноносец под водой, и у него же в итоге получились лучшие кадры. Видеографу снова повезло: останки миноносца лежат там, где проходит течение, и видимость воды большую часть года - всего около метра. Но Дмитрий нырнул как раз в тот день, когда все просматривалось метров на 15. Благодаря этому мы знаем, как спустя век выглядит корабль. Сохранился остов и даже пулемет, который был установлен на палубе.

В феврале 2021 года российское правительство утвердило план мероприятий по подъему затонувших судов из дальневосточных акваторий. У Рудася нет однозначного отношения к этой задаче.

- С одной стороны, если судно загрязняет акваторию, мешает судоходству, то его, конечно, нужно убирать. Но если это братская могила, как на миноносце №208, то, может, оставить ее в покое и не трогать? Есть и другая сторона медали - это туризм. Я знаю много людей, которые специально погружаются к эсминцу "Верный", затопленному у берегов острова Карамзина. В 1945 году его, носившего тогда имя Hibiki, забрали у японцев, наши военные отрабатывали по нему стрельбы, а затем судно затонуло. Теперь это достопримечательность, которая приносит деньги. Так зачем ее лишаться? - рассуждает дайвер.

Возьмите акваланг

С каждым годом аквалангистов становится все больше. Если лет 15-20 назад в силу финансовых причин заниматься дайвингом могли себе позволить немногие, то сейчас - спасибо прогрессу и промышленности - оборудование стало доступнее.

- С одной стороны, меня радует: люди начинают нырять, чтобы наблюдать за подводной жизнью. С другой - все больше становится тех, кто погружается только для того, чтобы добыть что-то из еды. Понятное дело, для природы, там, где много людей, - плохо. Мне не нравится, что акул убивают ради плавников, ведь они- санитары моря, это может нарушить природный баланс. Сейчас в Приморье закрывают промысел крабов, все потому, что их добытчикам разрешили ловить только крупных и здоровых особей. В итоге всех половозрелых производителей выбили. А ведь у крабов перед размножением самец должен около двух суток носить самку "на руках". Если он этого не может, естественное воспроизводство нарушается, - рассказывает Дмитрий.

Рост популярности дайвинга нельзя игнорировать властям и медикам. Сейчас в учреждениях здравоохранения края нет ни одной барокамеры, и, если кто-то из аквалангистов получит декомпрессионное заболевание, непонятно будет, как его спасать. Оборудование есть у военных, но у гражданских к нему нет доступа.

Другая проблема. У дайверов есть специальные медицинские страховки, которые действуют по всему миру, кроме России. Эту ситуацию, если в стране хотят развивать такое направление туризма, тоже нужно менять.

- Иногда, когда мне говорят: "Дмитрий, вы покорили столько морей и океанов…", я недоумеваю, о каком покорении идет речь. В прошлом году бушевавший в Приморье тайфун "Майсак" сломал полузатопленный ледокол. Если такая махина не выдержала, то человек перед стихией бессилен. Он - чуть больше песчинки, и должен это понимать и уважать море, - резюмирует Дмитрий Рудась.

Прямая речь

Владимир Щур, руководитель Агентства по туризму Приморского края:

- В Приморье имеется огромный потенциал для проведения событийного, экологического, гастрономического туризма. Действует государственная программа "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы, цель которой - создание условий для эффективного развития отрасли. Среди задач - увеличение потока путешественников. Но для этого люди должны знать, что можно посмотреть в крае, куда сходить, чем заняться. Фильмы Дмитрия Рудася показывают регион с неожиданной и очень увлекательной стороны. Думаю, многие из тех, кто их посмотрел, задумались о том, чтобы приехать в Приморье, а может, уже и побывали у нас в гостях.