Ежедневно в порту Козьмино идет прием российской нефти для последующей отгрузки на морские суда, которые доставляют углеводороды на экспорт в Китай, Японию, Южную Корею, Малайзию, Сингапур, США, Таиланд и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

С момента начала работы объем экспорта через Козьмино составил 300,05 миллиона тонн. Юбилейная тонна нефти марки ВСТО (ESPO) была отгружена 25 июня на борт танкера SEA PANTHER, после чего судно направилось в США.

Большая часть углеводородов традиционно поставлена в Китай - 56,2 процента. В тройке наиболее крупных экспортеров - Япония и Республика Корея (17,8 и 9,2 процента соответственно).

Главные преимущества восточного маршрута - высокое качество экспортного сорта нефти ESPO (его показатели полностью соответствуют требованиям ГОСТ), а также удобная транспортная логистика. Экспорт через терминал в Козьмино неизменно остается востребованным для нефтяных компаний.

- Несомненно, для всего коллектива отгрузка 300-миллионной тонны - знаковое событие. Очередная круглая цифра свидетельствует о стабильной, слаженной и надежной работе всех производственных звеньев нефтепорта, - отмечает заместитель генерального директора по товарно-транспортным операциям ООО "Транснефть - Порт Козьмино" Вадим Головченко.

Первые же 100 тысяч тонн были отгружены на танкер "Московский университет" 28 декабря 2009 года, и эта дата считается началом работы порта - конечной точки нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Его деятельность обеспечивают три высокотехнологичных звена: площадка приема нефти, нефтебаза, береговые и причальные сооружения. Мощность перевалки - 36 миллионов тонн нефти в год. Два причала позволяют принимать танкеры водоизмещением от 80 до 150 тысяч тонн.

Нефтепорт Козьмино - современное, высокотехнологичное и надежное предприятие. Его береговые и причальные объекты спроектированы так, чтобы суда обслуживались максимально безопасно и быстро. Морские сооружения оснащены новейшими системами мониторинга погодных показателей с волномером, лазерной системой швартовки крупнотоннажных судов, автоматизированной системой мониторинга гидротехнических сооружений, телескопическими трапами.

В порту действует современная единая система диспетчерского управления (ЕСДУ). Она позволяет контролировать процесс перекачки нефти на участке трубопровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" в Приморском крае и осуществлять отгрузку в танкерный флот у причалов предприятия. Из диспетчерской нефтепорта ведется управление всем технологическим оборудованием. Основные параметры перекачки нефти на морские суда контролируются автоматизированными системами управления производственных процессов. Кроме того, действует система обнаружения и защиты технологических трубопроводов, а также магистрального трубопровода линейной части от утечек нефти и несанкционированных воздействий.

Надежности и безопасной эксплуатации оборудования в Козьмино уделяется самое пристальное внимание. Порт находится в суровых условиях влажного морского климата, вызывающего высокую коррозийную активность. В настоящее время в резервуарном парке нефтебазы ведутся работы в рамках программы технического перевооружения. Специалисты приступили к плановой замене антикоррозионного покрытия двух вертикальных стальных резервуаров с плавающими крышами объемом 50 тысяч кубометров каждый. В числе задач этого года - плановая диагностика технологических трубопроводов площадки береговых и причальных сооружений. Подобные мероприятия позволяют поддерживать высокую безопасность эксплуатации оборудования и стабильную работу всего терминала.

На всех объектах и в морской акватории в зоне береговых и причальных сооружений специалисты нефтепорта ежегодно проводят более 150 тренировочных занятий по отработке оперативных действий на случай не­штатных ситуаций. К слову, для предотвращения разливов нефти в момент ее перекачки на танкер проводится "обоновка": каждое судно полностью перекрывается специальными плавучими заграждениями.

В порту созданы все условия для безопасности экосистемы бухты Козьмино и прилегающей территории. Собственная эколого-аналитическая лаборатория ежегодно проводит около 27 тысяч анализов для контроля состояния сточных и морских вод, малых водотоков и природной подземной воды, качества питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы. Ежедневный анализ проб подтверждает: качество окружающей среды соответствует нормативам.

Самый наглядный индикатор экологической эффективности - расположенная в одноименной бухте, в непосредственной близости от терминала, плантация марикультуры. Ведь гребешок приморский, мидия тихоокеанская и ламинария японская крайне чувствительны к негативным изменениям окружающей среды, так что их прекрасное самочувствие - самый важный показатель чистоты воды. Кстати, для повышения биоразнообразия залива Находка экологи ежегодно выпускают в акваторию по десять тысяч особей приморского гребешка.

Отметим, в 2020 году очередной аудит соответствия международным требованиям деятельности подтвердил: нефтепорт Козьмино отвечает всем стандартам в области экологии, энергетики и охраны труда. А это значит, что впереди у предприятия - новые показатели отгруженного на экспорт сырья и десятки лет стратегически важной для страны работы.

Справка

ООО "Транснефть - Порт Козьмино" - победитель регионального этапа конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности-2020" в трех номинациях: "За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы", "За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы", "За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности".