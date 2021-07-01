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01.07.2021 08:34
Рубрика: Происшествия

Сахалинский омбудсмен проверила семью, чьи дети выпали из окна

Текст: Ольга Коваль

Семью, дети которой выпали из окна многоэтажки в Южно-Сахалинске, посетила с проверкой уполномоченная по правам ребенка в регионе Любовь Устиновская. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

На Сахалине двое детей выпали из окна многоэтажки

По словам омбудсмена, никаких нарушений в квартире она не нашла. Семья живет в хороших условиях.

"В квартире тепло, порядок поддерживается. Сейчас на пластиковом окне на кухне, во избежание повторения трагических моментов, временно снята ручка", - рассказала Устиновская.

Она побеседовала с родителями малышей и их старшим братом. Напомнила им о правилах безопасного поведения в быту и пообещала проследить за устройством старшего ребенка в школу, а младших - в детсад. Конечно, после их выздоровления.

Напомним, трагедия в семье случилась в минувшее воскресенье. Трехлетний мальчик и пятилетняя девочка выпали из окна третьего этажа многоэтажки на улице Есенина. До падения они играли на подоконнике у открытого окна. Их мамы не было дома, отец спал. С многочисленными травмами детей увезли в больницу, где поместили в реанимацию. Сейчас девочку перевели в хирургическое отделение. Она уже может самостоятельно есть и двигаться. Ее брат по-прежнему подключен к аппарату ИВЛ, его состояние медики оценивают как тяжелое.

Следователи и сотрудники прокуратуры начали проверку.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Семья и дети Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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