В Бурятии задержали браконьеров за добычу омуля на миллион рублей

В Северобайкальском районе Бурятии полицейские задержали браконьеров, выловивших 295 особей байкальского омуля - ценной рыбы, которую запрещено ловить не только промысловикам, но и любителям.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной добыче водных биоресурсов с причинением особо крупного ущерба.

Как рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирского линейного управления МВД России на транспорте, сотрудники полиции во время рейда нашли на берегу Байкала вблизи поселка Нижнеангарск весельную лодку с рыбой - омулем и хариусом. Запрещенным ловом занимались двое ранее судимых местных жителей. Сумма причиненного ими ущерба превысила миллион рублей.

Задержанные уже дали признательные показания. Им грозит миллионный штраф или пять лет лишения свободы.

Напомним, что запрет на вылов байкальского омуля был введен в октябре 2017 года из-за резкого снижения его популяции. Исключение сделано только для подледной рыбалки удочкой.

Эта рыба - эндемик озера Байкал. Весит от четверти до полутора килограммов, длина достигает 30-60 сантиметров.