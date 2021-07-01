В Хабаровске пациентку центра для наркоманов арестовали за убийство

В Хабаровске решением суда отправлена под арест пациентка реабилитационного центра для больных наркоманией, обвиняемая в убийстве другой клиентки этого учреждения, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

"В отношении 19-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

По версии следствия, вечером 28 июня девушка нанесла бытовым ножом не менее четырех ударов в спину и двух ударов в бедро 24-летней женщине, которая также проходила курс реабилитации. Нож злоумышленница взяла на кухне центра.

Потерпевшей сразу оказали медицинскую помощь, но от полученных травм она скончалась в реанимации одной из больниц.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, участие в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.