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01.07.2021 09:18
Рубрика: Происшествия

В Хабаровске пациентку центра для наркоманов арестовали за убийство

Текст: Александр Филимоненко

В Хабаровске решением суда отправлена под арест пациентка реабилитационного центра для больных наркоманией, обвиняемая в убийстве другой клиентки этого учреждения, сообщила пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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"В отношении 19-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении пресс-службы СУ СК.

По версии следствия, вечером 28 июня девушка нанесла бытовым ножом не менее четырех ударов в спину и двух ударов в бедро 24-летней женщине, которая также проходила курс реабилитации. Нож злоумышленница взяла на кухне центра.

Потерпевшей сразу оказали медицинскую помощь, но от полученных травм она скончалась в реанимации одной из больниц.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, участие в расследовании принимают сотрудники УМВД России по Хабаровскому краю.

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