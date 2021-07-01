Вниз по Амуру катится едва ли не самый мощный за последние годы паводок. Его гребень только миновал Благовещенск, побив рекорд высоты уровня воды печально знаменитого наводнения 2013 года. Пока Амурская область пытается изо всех сил сдержать стихию, в Забайкалье начали подсчитывать урон, нанесенный разливом Амура и его притоков, а в Еврейской автономии и Хабаровском крае - собирать силы и средства.

Миллионы на компенсацию

В Забайкальском крае, где гидрологическая ситуация на реках стабилизировалась, муниципальные комиссии по оценке ущерба уже завершили работу. Пострадавшими признаны свыше 2,9 тысячи граждан. Выплаты на общую сумму 15,5 миллиона рублей пока получили 1553 человека.

- Частично потеряли имущество 365 подтопленцев, им положено по 50 тысяч рублей. На данный вид компенсации требуется порядка 18 миллионов руб­лей. Полностью утратили имущество 538 граждан. Для выплаты им по 100 тысяч рублей нужно 53,8 миллиона. Общая сумма имущественной компенсации составляет 101,1 миллиона руб­лей, - перечисляет глава регионального министерства труда и соцзащиты населения Евгений Казаченко.

У забайкальских аграриев из-за паводка пострадали сельхозугодия, погиб скот. По информации краевого минсельхоза, в 11 районах общий ущерб сельхозпроизводителей оценивается в 53,7 миллиона рублей. Под воду ушли почти тысяча личных подсобных хозяйств и земли трех сельхозорганизаций. Сельчанам оказали адресную продовольственную помощь - доставили наборы продуктов на 11,6 миллиона рублей.

Режим чрезвычайной ситуации все еще действует в 13 муниципалитетах Забайкалья. Продолжается восстановление участков поврежденных дорог. 28 июня во все районы края, наконец, вернулось электричество.

- Из-за паводка были повреждены два фидера, находящихся в краевой собственности. Их ремонт обошелся более чем в 1,6 миллиона рублей, - сообщили в региональном минстрое, добавив, что за все восстановленные объекты скорее всего заплатит федеральный бюджет. В минфин РФ уже отправлены соответствующие заявки.

Миллионы на дамбы

В Приамурье в зоне затопления оказались 22 населенных пункта, десять сел вода отрезала от "большой земли". В регионе эвакуировано более 2,7 тысячи человек.

- Гребень паводка уходит от Благовещенска. Все внимание сейчас к районам, находящимся ниже по течению Амура: Архаринскому, Михайловскому и Константиновскому. Группировка спасателей насчитывает более 1,5 тысячи человек, помогает армия, - рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

В регионе активно работают комиссии по оценке ущерба, чтобы подтопленцы как можно быстрее начали получать деньги. Первый транш уже ушел в Сковородинский и Магдагачинский районы. Власти региона решили не дожидаться денег из Москвы и производить федеральные выплаты средствами областного резервного фонда: 50-100 тысяч рублей в зависимости от объема ущерба и единовременная материальная помощь по десять тысяч на каждого пострадавшего.

В Забайкальском крае пострадавшими признаны свыше 2,9 тысячи граждан

После катастрофического наводнения 2013 года в регионе разработали девять проектов инженерной защиты населенных пунктов, которые подвержены затоплению. На возведение требовалось порядка девяти миллиардов рублей. Но в последние годы было еще несколько паводков, гидрологическая обстановка сильно изменилась, поэтому проектную документацию потребовалось скорректировать. На это правительство области выделило 50 миллионов рублей.

Наиболее затратный проект гидрозащиты у села Владимировка - он оценивается в 3500 миллионов рублей. Это почти трехкилометровая грунтовая дамба и семь километров берегоукрепительных сооружений с системой водоотводных канав, приемных емкостей и насосных станций. Еще одно слабое место - берег у села Гродеково, где нужно насыпать четырехкилометровую дамбу.

Предполагается, что 82 процента стоимости всех берегоукрепительных работ возьмет на себя федеральная казна и 18 - региональная.

- После наводнения 2019 года из областного бюджета было выделено 250 миллионов рублей на определение границ зон подтопления. Работа рассчитана на три года, до 2022-го. После определения зон там будет запрещено возводить новое жилье. Это первый шаг. Затем нужно разработать региональную программу по переселению людей из затопляемых территорий, - заявил Василий Орлов.

Миллионы на резерв

В Еврейской автономии готовятся к большой воде. Власти Ленинского района заявили, что без помощи минобороны будет сложно организовать укрепление водозащитных сооружений. Нужна тяжелая техника, насосы. Те же проблемы и в Смидовичском районе. Власти автономии решили отправлять муниципалитетам насосы, краны, экскаваторы, самосвалы по прямым договорам.

В ЕАО Амур растет по 40 сантиметров в сутки. Река уже подтопила пойму, а в Пашково и Нагибово достигла уровня неблагоприятного явления.

По данным Хабаровского гидрометцентра, Амур начал понемногу прибавлять и в Хабаровском крае. К 5-7 июля уровень реки может достигнуть отметки неблагоприятного явления и превысить ее. У Хабаровска ожидается 500-550 сантиметров (неблагоприятное явление - 450, опасное - 600). С 12 по 14 июля у Комсомольска-на-Амуре уровень реки прогнозируется в пределах 500-600 сантиметров (неблагоприятное явление - 450, опасное явление - 650).

- Прогнозы будут уточняться по мере прохождения гребня паводка по Еврейской автономной области, - сообщили в главке МЧС РФ по Хабаровскому краю.

Для борьбы с паводком в Хабаровском крае сформирован запас материальных и технических средств в 850 миллионов рублей.