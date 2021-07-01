В Комсомольске возбудили дело о служебном подлоге при строительстве дамбы

В Центральный районный суд Комсомольска-на-Амуре направили уголовное дело о служебном подлоге при строительстве дамбы (часть 1 статьи 292 УК РФ) в отношении заместителя начальника по строительству объектов КГКУ "Служба заказчика Министерства строительства Хабаровского края".

Дело возбудили после прокурорской проверки. Как стало известно, в рамках исполнения долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Комсомольска, необходимо было соорудить дамбу. КГКУ заключило контракт на ее строительство с акционерным обществом "Уральская энергетическая строительная компания". Стоимость работ оценили в девять миллиардов рублей.

"Обвиняемый внес в официальные документы заведомо ложные сведения об объеме выполненных работ", - сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В результате этих махинаций исполнитель получил свыше 158 миллионов рублей за работу, которую фактически не выполнил.

"Вину в содеянном обвиняемый признал полностью", - отмечают в краевой прокуратуре.

За совершенный подлог должностному лицу грозит до двух лет лишения свободы.