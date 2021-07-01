В Приамурье ввели обязательную вакцинацию для части граждан

В Амурской области вводится обязательная вакцинация от COVID-19 по эпидемическим показаниям для отдельных категорий населения. Постановление об этом подписала главный государственный санитарный врач региона, сообщили в пресс-службе правительства Приамурья.

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в области за последние четыре недели выросла в четыре раза. Эпидемиологическая ситуация усугубляется сложной гидрологической обстановкой - в области действует режим ЧС из-за паводка на Амуре.

"Все эти факторы формируют дополнительные риски. Именно этим обусловлено издание постановления", - заявила главный санитарный врач Амурской области Ольга Курганова.

Согласно постановлению, обязательной вакцинации подлежат люди, взаимодействующие с большим количеством клиентов. Это, в частности, работники сферы услуг, торговли, общепита, сотрудники оздоровительных и многофункциональных центров, водители такси.

Вакцинация становится обязательной для совершеннолетних студентов, людей старше 60 лет, хронических больных, работников медицинских и образовательных организаций, сотрудников центров социального обслуживания, вахтовиков, волонтеров, а также государственных гражданских и муниципальных служащих, сотрудников правоохранительных органов, призывников.

"Необходимые объемы поставок вакцины в область будут организованы. Все эти люди должны быть провакцинированы", - сказала Курганова.