В трех районах Якутии на горящую тайгу выпал искусственный дождь

Самолет Ан-26 "Циклон", прибывший в Якутию для искусственного вызывания осадков на горящую тайгу, за день отработал в трех районах.

Как сообщила в четверг пресс-служба минэкологии региона, дожди были вызваны в Верхневилюйском, Нюрбинском и Сунтарском районах, где ситуация с лесными пожарами напряженная.

Первый вице-премьер правительства республики Дмитрий Садовников дал указание при наличии ресурсной облачности направить этот самолет в Томпонский район, где тайга горит в 12 километрах от села Мегино-Алдан. Кроме того, как было отмечено на заседании республиканского оперативного штаба, для пилотов "Циклона" есть немало работы в Горном, Усть-Майском и Хангаласском районах, где также бушуют крупные пожары. Самолет будет направлен туда при подходящей облачности.

В республике проводятся работы по тушению 95 лесных пожаров.