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Текст:   Марина Трубилина 
01:30 01.07.2021

Выросла стоимость жилья для расчета социальных выплат

Официальные цены на жилье подросли за полгода на 13%. Минстрой установил норматив стоимости квадратного метра жилья на второе полугодие и показатели средней рыночной стоимости "квадрата" для каждого региона на III квартал. Они используются для расчетов размеров социальных выплат отдельным категориям граждан на приобретение или строительство жилья, сообщали ранее в Минстрое.

Нормативная стоимость квадратного метра общей площади жилого помещения поднялась с 49 173 до 55 720 рублей. В прошлый раз - с начала нынешнего года - метр дорожал лишь на 1,1%.

Фото: iStock
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Средняя рыночная стоимость "квадрата" (она пересматривается каждый квартал) изменилась в большинстве регионов. Только в 23 из них цена остается такой же, как и во II квартале. В трех дальневосточных регионах "квадрат" заметно подешевел. Так, на Камчатке он теперь стоит не 83801 рубль, а 73 024 рубля. В Хабаровске стоимость снизилась с 88 715 рублей во II квартале до 81 559 рубля в III-м. Незначительно подешевело жилье в Бурятии - с 61295 до 61149 рублей за кв.м. При этом в других дальневосточных регионах квартиры существенно подорожали. Так, в Приморском крае один квадратный метр стоит уже не 92 407, а 108 095 рублей, в Магаданской области - не 83 801, а 94 550. На Сахалине "квадрат" подорожал сразу на 35% - с 86 699 до 117 624 рублей.

В Санкт-Петербурге стоимость "квадрата" поднимается до 89 730 рублей. Самое дорогое жилье по-прежнему в Москве - 128 645 рублей за кв.м. Самое дешевое - на Северном Кавказе: в Ингушетии, Дагестане и Кабардино-Балкарии "квадрат" стоит около 32 тысяч рублей.