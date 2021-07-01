В Свияжске появилась новая достопримечательность - списанный дебаркадер, которому перевалило за пятьдесят лет. В ближайшие годы ему предстоит стать частью уникального Музея реки.

Для директора Свияжского музея-заповедника Артема Силкина дебаркадер не просто ценный экспонат, а ожившее воспоминание о детстве на Волге. Фото: Александр Эшкинин/РГ

Корреспондент "РГ" выяснил, почему с плавучими пристанями уходит целая эпоха и можно ли их сохранить.

Абсолютное детское счастье

Синий дебаркадер, слегка накренившись, стоит у набережной Свияжска. С него под палящим солнцем лениво рыбачит охранник. Кажется, будто эта пристань была здесь всегда, уж очень органично она вписалась в здешний мирок. Между тем отбуксировали ее к острову несколько недель назад.

Посторонним вход сюда пока запрещен, но давний друг "РГ", директор Свияжского музея-заповедника Артем Силкин, проводит меня на этот плавучий раритет. Как рассказывает он, идея пришвартовать его возникла еще в 2010 году, когда фонд "Возрождение" стал заниматься восстановлением Свияжска. Но на тот момент дебаркадеров не нашлось.

- Эта тема, мне кажется, близка всем, кто вырос на Волге, у кого были дачи на реке. Дебаркадеры поднимают пласт воспоминаний из детства и юности, когда у нас еще существовал речной флот и можно было относительно легко добраться из Казани до любого поселка, - поясняет Артем Силкин и сам пускается в воспоминания. - Было обычным делом сесть в "Метеор" и отправиться в Ульяновск, не говоря уже о Морквашах, Теньках, Гребенях, Кордоне.

Ходили теплоходы разного тип: "МО" ("мошки"), "ОМ", скоростные "Ракеты", "Метеоры", "Буревестники", "Кометы". И, конечно, для нас, волжских детей и подростков, считалось обязательным знать все типы этих кораблей, отличать "Ракету" от "Метеора". А внутри этих классов мы различали суда по номерам. Мы знали, что на такой-то "Ракете" ходит Герой Советского Союза Михаил Девятаев.

Сам я вырос на "Кордоне", и у нас дача стояла напротив дебаркадера, шкипер которого дядя Тагир с сыном Рустиком были легендарными местными персонажами. От взаимоотношений с ними зависело, пустят тебя рыбачить на дебаркадер или нет.

Конечно, можно ловить рыбу и с берега, но это совсем не то. Особенно здорово было попасть туда ночью, когда самый клев и загорается фонарь дебаркадера, вокруг которого кружится мошкара и падает в воду, и к ним подплывают язи и сорожки. Я прекрасно помню момент, когда ты на самый маленький крючок насаживаешь комара, забрасываешь в воду и видишь, как рыба, освященная фонарем, заглатывает наживку. Это были минуты абсолютного детского счастья...

Жизнь на дебаркадерах - ушедшая эпоха. Сейчас их осталось очень мало, да и "речников", к сожалению, тоже становится все меньше. Это был, подобно морякам, особый класс людей со своими жизненными установками.

Спасли дебаркадер

Много лет Артем Силкин вынашивал замысел создания Музея реки, который охватывал бы историю Волги от Средневековья до наших дней. И, разумеется, он был бы немыслим без дебаркадера. А потому, когда стало известно, что в Казани в опасности оказался один из них, Артем вместе с единомышленниками бросился его спасать.

- Дебаркадер долгое время стоял в районе бухты пляжа "Локомотив" и использовался как учебная база для Казанского речного техникума, - рассказывает директор музея-заповедника. - Здесь были оборудованы каюты и имелось несколько шлюпок, чтобы студенты могли на них проходить речную практику. Они учились гребле и водолазному делу и постигали все речные премудрости. Но сейчас мы живем в такое странное время, когда люди, которым в будущем предстоит водить речные суда и в каких-то критических ситуациях спасать себя и пассажиров, будут учиться этому на всевозможных электронных тренажерах.

Казанский техникум стал филиалом Нижегородской академии водного транспорта, и было принято решение, что у нас построят учебный центр, а этот дебаркадер спишут и разберут.

Мы обратились с письмом сначала в филиал академии, потом с ходатайством к помощнику президента РТ Олесе Балтусовой, которая известна любовью к речной теме. Она нас поддержала, также помог Минтранс РТ, и дебаркадер удалось отстоять. Сейчас оформляются бумаги по его передаче из федеральной собственности в республиканскую с последующим закреплением за нашим музеем-заповедником.

Жизнь на просторе

Дебаркадер отреставрируют и превратят в музейный центр. Впрочем, и сам по себе он является интересным экспонатом. По словам Артема Силкина, построили его в 1969 году на Костромской верфи, которая, к слову, в этом году обанкротилась. Так что планы раздобыть чертежи плавучей пристани вряд ли удастся осуществить.

- На нашем дебаркадере, хоть он и относится к периоду Хрущева, когда царила мода на утилитарные брутальные конструкции, угадывается реминисценция на 1930-е годы с архитектурными излишествами, колоннами, - проводит экскурсию Артем Силкин. - Это большое достаточно судно с жилым помещением для шкипера и залом ожидания, где осенью и весной топили печи-буржуйки и люди могли погреться в ожидании рейса. На боковых сторонах имеется целая система лебедок, чтобы дебаркадер стоял надежно.

Артему довелось побывать в Стамбуле в Музее Рахми М. Коча, где есть экспозиция, посвященная стамбульским дебаркадерам. Однако там можно увидеть лишь их модели, пусть и любовно восстановленные.

- Не хотелось бы, чтобы и мы оказались в подобной ситуации. Надо все-таки попытаться сохранить привычный для волжского пейзажа дебаркадер, чтобы потомки могли по нему походить, ощутить его размеры.

Таким видит будущий Музей реки на набережной Свияжска Артем Силкин. Фото: Из архива ведущего архитектора ГИАХМЗ «Остров-град Свияжск» Павла Тиняева.

Предполагается, что на свияжском дебаркадере расположится экспозиция, рассказывающая о видах этого судна. Здесь будут представлены фотографии, лоции и путеводители по Волге, а также письма, написанные с пароходов.

- Не знаю, как сейчас, но раньше они имели собственную почту, и у филокартистов есть такое отдельное направление, когда собираются письма со штемпелями пароходов. Иногда они короткие, а порой очень интересные и напоминают поэмы. "Плыву по матушке Волге, как здесь красиво, какие просторы! Зачем мы ездим на какой-то Рейн? Он ни в какое сравнение не идет".

С Волгой связан целый пласт нашей культуры: литература, песни, сказания. Это такая Вселенная, которую в пространство дебаркадера вместить сложно. Но, по крайней мере, можно дать какие-то намеки, рассказать людям, что надо побольше бывать на реке. Следует как можно чаще выдергивать городских жителей из их пространства и показывать, что такое волжская жизнь.

Двор бакенщика и пресноводный аквариум

Помимо дебаркадера, у будущего Музея реки появится и наземная часть. На берегу под церковью Константина и Елены расположатся Двор бакенщика, Двор лодочника, Двор рыбака и даже пресноводный аквариум с волжскими рыбами.

Можно будет увидеть здесь и всевозможные суда советской эпохи - от весельных лодок до "моторок", которые исчезают подобно дебаркадерам. Сам Артем Силкин уже внес свой вклад в экспозицию, отремонтировав лодку "Обь-М" производства Чкаловского завода.

Есть у него мечта создать что-вроде исторической бухты, увиденной им в Роттердаме, где отреставрированным старинным судам разрешают стоять бесплатно. В результате она всегда забита кораблями XIX и начала XX века. Фестиваль "Народная лодка", который планируют провести в Свияжске в августе, поможет достичь этой цели.

- Волга по-прежнему с нами, она жива, и нам не хотелось бы, чтобы у нас получился так называемый музей боярского быта, - продолжает он. - Буквально недавно для будущей экспозиции я приобрел в Санкт-Петербурге журнал, кажется, 1903 года. Там есть такая карикатура: матушка Волга в виде неумытой девицы, у которой лицо испачкано нефтью. Пароходы ходят, люди мусор выбрасывают, и Волга пытается все это отмыть.

То есть больше ста лет назад эти проблемы уже были. А сейчас они только усугубились. Волга - это наша самая очевидная духовно-материальная скрепа. Государство российское сформировалось благодаря движению по Волге.