Энергетикам Башкирской генерирующей компании (БГК) в своей повседневной работе приходится решать не только производственные задачи, но и экологические. Ведь выработка электроэнергии для населения и экономики сопряжена с воздействием на окружающую среду, и от этого никуда не деться. Поэтому специалисты БГК ищут и находят пути снижения риска от своей деятельности для природы. В первую очередь внимание уделяется водным ресурсам.

Кармановское водохранилище на реке Буй было построено вместе с электростанцией в качестве пруда-охладителя. В течение года для охлаждения в конденсаторах турбин используется около одного миллиарда кубометров воды. Также вода на станции требуется для постоянного восполнения потерь пара и конденсата в цикле выработки электрической энергии.

В то же время водохранилище - прекрасное место для обитания рыбы. Знатоки утверждают: здесь водится не менее 25 видов рыб!

Для того чтобы сохранить такое биологическое разнообразие, на береговых насосных станциях ГРЭС установлены рыбозащитные устройства, исправность которых энергетики периодически проверяют и при необходимости обновляют элементы защиты. Так, уже к осени завершится модернизация защитных устройств на одной из насосных станций. Суть изменений такова - перед входом в водоприемный ковш будет создаваться воздушно-пузырьковая завеса с наплавной рыбоотводящей запанью. Это защитит молодь рыб от случайного попадания в зону влияния водозабора. Подобная конструкция рыбозащитных устройств хорошо себя показала при эксплуатации на похожих водозаборах и получила положительную оценку рыбохозяйственных и научных организаций.

Для того чтобы сохранить такое биологическое разнообразие, на береговых насосных станциях ГРЭС установлены рыбозащитные устройства

Важным шагом БГК по пути внедрения на Кармановской ГРЭС наилучших технологий в сфере водопользования стало техперевооружение биологических очистных сооружений. Теперь очищенные сточные воды обеззараживаются не с помощью химических реагентов, а ультрафиолетом. Причем биологические очистные сооружения оснащены оборудованием для ультрафиолетового обеззараживания только отечественных производителей, что является вкладом в реализацию программы импортозамещения в энергетической отрасли.

После такой обработки сточные воды с Кармановской ГРЭС отводятся в Буй. По составу они практически не отличаются от воды в реке, а по некоторым показателям даже чище. Многолетний мониторинг состояния водного объекта показывает, что сбрасываемые стоки не оказывают отрицательного влияния на окружающую среду.

В то же время сбрасываемая станцией вода приводит к образованию и цветению водорослей. Ведь она теплая. Для того чтобы дополнительно обеспечить биологическую очистку Кармановского водохранилища, энергетики ежегодно запускают в него мальков и подросшую молодь белого амура и толстолобика. Мальки активно потребляют зоопланктон и за сезон вырастают до размеров взрослой рыбы. И такая очистка дает положительный эффект. Многолетние исследования, проводимые на водохранилище, показали, что водоем-охладитель является одним из чистейших в регионе как по химическим, так и биологическим характеристикам. Всего за последние десять лет Кармановская ГРЭС выпустила в водохранилище около 200 тысяч мальков на сумму более четырех миллионов рублей.

В тему

Кармановская ГРЭС, работающая с 1968 года, - самая мощная конденсационная тепловая электростанция на территории Башкортостана. На ее долю приходится около трети годовой выработки электроэнергии в республике. Установленная электрическая мощность - 1856,2 МВт.