Названы российские города - лидеры по безопасности для велосипедистов

Уфа, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Самара возглавили рейтинг городов-миллионников с самой комфортной и безопасной средой для велосипедистов. Об этом говорится в совместном исследовании Delivery Club и консалтинговой компании "КБ Стрелка".

При составлении рейтинга оценивались три параметра: протяженность и расположение велодорожек, удобство для велосипедиста (в частности, расстояние, которое можно проехать по велодорожкам непрерывно), а также безопасность передвижения на велосипеде.

"Данные о передвижении курьеров позволяют оценить, как отличается использование велосипеда в городе для повседневных перемещений от рекреационных поездок. Поведение человека, который выбирает велосипед для поездки в магазин или на работу, очень похоже на то, как строят свои маршруты велокурьеры", - отметили в пресс-службе Delivery Club.

Всего в рейтинг вошли 15 российских городов-миллионников.