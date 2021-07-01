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01.07.2021 13:56
Рубрика: Общество

Пермские ученые создали робота для транспортировки опасных грузов

Текст: Алексей Трапезников (Пермь)

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработала промышленного робота для транспортировки грузов и вредных веществ на производстве.

Фото: Ирина Никитина-Комарова
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- Особенность нашего робота состоит в том, что вся нагрузка распределяется не на вал электродвигателя манипулятора, а на специально разработанный механизм, который позволяет перемещать тяжелые объекты с высокой точностью позиционирования. Благодаря уникальности механической конструкции манипулятор сможет выдерживать нагрузки в пять раз больше, чем другие устройства, - пояснил один из разработчиков Дмитрий Кучев.

По словам разработчиков, нового робота можно будет использовать в машиностроительном и нефтехимическом производстве, а также на конвейерных линиях для сортировки предметов.

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