Стартовала этнографическая экспедиция по следам Максима Дмитриева

Новости

Малый и средний бизнес смогут купить ПО со скидкой 16:02
Поучаствовать в публичных слушаниях можно будет через интернет 16:02
Кочанова назвала место проведения IX Форума регионов Беларуси и России 15:56
В Ивановской области ликвидируют хранилища химических отходов 15:56
В подмосковной больнице выявили случай продажи сертификата о вакцинации 15:55
Песков заявил о невозможности мировой войны 15:52
В Москве закончилась вакцина "ЭпиВакКорона" 15:48
Instagram серьезно обновится уже в ближайшее время 15:34
Песков: Над Госдумой и дальше будет развеваться российский триколор 15:32
Российскую вакцину "ЭпиВакКорона-Н" смогут производить за рубежом 15:25
От COVID умер актер, режиссер "Цветка папоротника" Сергей Лялин 15:24
В Минздраве уточнили, нужна ли прививка от COVID-19 при плановой госпитализации 15:23
В Воронеже банду чиновников задержали за торговлю бомбоубежищами 15:23
Суд впервые признал незаконным телеграм-бот, который "пробивал" личность 15:12
Песков подтвердил трудности с получением QR-кодов 15:09
Песков назвал отношения России и ЕС заложниками русофобии Польши 14:59
Песков: Военные были бы вынуждены действовать жестко, если бы Defender не покинул воды РФ 14:58
Подписан закон о наказаниях за участие в деятельности нежелательных НПО 14:56
Россия инвестировала в экономику Беларуси более 50 млрд рублей за 10 лет 14:53
В Крыму зафиксировали рекордный турпоток 14:41
Российским синхронисткам запретили купальники с медведем на ОИ в Токио 14:36
"Вампиры средней полосы" отобраны на крупнейший европейский фестиваль 14:35
В Северодвинске капитан 3 ранга осужден за симуляцию COVID-19 14:35
Песков: Путин всегда будет уважать президента США 14:31
От COVID умерла актриса из "Счастливы вместе" Наталья Смирнова 14:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 15:38
Рубрика: Культура

Волгари на Волге

Стартовала этнографическая экспедиция по следам Максима Дмитриева
Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 142(8493)
24 июня 2021 года под эгидой Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге стартовала этнографическая экспедиция "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева".
Нынешние волжане, конечно же, отличаются от тех, что снимал Дмитриев... Фото: Николай Нестеренко Нынешние волжане, конечно же, отличаются от тех, что снимал Дмитриев... Фото: Николай Нестеренко
Нынешние волжане, конечно же, отличаются от тех, что снимал Дмитриев... Фото: Николай Нестеренко

Фотохудожник и член РГО Миша Бурлацкий вместе с помощниками и съемочной группой режиссера-документалиста Александры Андроновой пройдут по Волге маршрутом великого нижегородского фотографа XIX века Максима Дмитриева. При этом экс-нижегородец Бурлацкий намерен делать фотоснимки методом амбротипии - тем же способом, которым снимал и Дмитриев.

Фото: Ирина Чечурина
В Самаре стартовал фестиваль набережных "ВолгаФест"

Экспедиция продлится 31 день, команда преодолеет почти пять тысяч километров по суше и воде - от Тверской области до Астраханской. От истока Волги до Нижнего Новгорода Бурлацкий с товарищами проедут на автобусе, переоборудованном в фотолабораторию. В столице Приволжья экспедиция пробудет со 2 по 5 июля, в это время у жителей будет возможность увидеть на речном вокзале вживую процесс получения снимков методом амбротипии. От Нижнего Новгорода до Казани исследователи пройдут на теплоходе, а из столицы Татарстана к устью Волги отправятся снова на автобусе.

Как рассказал Миша Бурлацкий, они будут снимать волжан разных профессий и национальностей. Главная "фишка" в том, что, снимая методом амбротипии, можно максимально близко прочувствовать связь с XIX веком и, возможно, понять, как изменилась русская душа за 120 лет. А еще - понаблюдать за эмоциями людей, которым сразу показывают, как из кристалликов серебра на стекле проявляется их облик.

Сверхзадача же документального фильма, по словам Александры Андроновой, в том, чтобы проследить, как изменятся участники экспедиции через месяц. Это будет фильм-наблюдение. После экспедиции из двухсот отснятых пластин лучшие отберут для фотовыставки, которая, как и презентация фильма, запланирована на осень 2021 года в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в здании речного вокзала. Эти акции приурочены к 800-летию Нижнего Новгорода и 175-летию Русского географического общества.

Справка "РГ"

Проект реализуется нижегородским центром развития региональной кинематографии "Кинофактура" на грант РГО.

Амбротипия - способ получения позитива изображения с помощью стеклянной пластины (негатива).

В регионах Культура Арт Фотография Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород

Главное сегодня

Песков заявил о необходимости жестких мер в связи с коронавирусом
Путин ужесточил уголовную ответственность за пьяную езду
Кабмин утвердил продление льготной ипотеки до 2022 года
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ
Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян
Вышла первая в России полная биография Николая Лескова
Как Витебск готовится к открытию "Славянского базара"