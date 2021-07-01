Стартовала этнографическая экспедиция по следам Максима Дмитриева

24 июня 2021 года под эгидой Русского географического общества (РГО) в Санкт-Петербурге стартовала этнографическая экспедиция "Бурлацкий на Волге. Дорогами Максима Дмитриева".

Фотохудожник и член РГО Миша Бурлацкий вместе с помощниками и съемочной группой режиссера-документалиста Александры Андроновой пройдут по Волге маршрутом великого нижегородского фотографа XIX века Максима Дмитриева. При этом экс-нижегородец Бурлацкий намерен делать фотоснимки методом амбротипии - тем же способом, которым снимал и Дмитриев.

Экспедиция продлится 31 день, команда преодолеет почти пять тысяч километров по суше и воде - от Тверской области до Астраханской. От истока Волги до Нижнего Новгорода Бурлацкий с товарищами проедут на автобусе, переоборудованном в фотолабораторию. В столице Приволжья экспедиция пробудет со 2 по 5 июля, в это время у жителей будет возможность увидеть на речном вокзале вживую процесс получения снимков методом амбротипии. От Нижнего Новгорода до Казани исследователи пройдут на теплоходе, а из столицы Татарстана к устью Волги отправятся снова на автобусе.

Как рассказал Миша Бурлацкий, они будут снимать волжан разных профессий и национальностей. Главная "фишка" в том, что, снимая методом амбротипии, можно максимально близко прочувствовать связь с XIX веком и, возможно, понять, как изменилась русская душа за 120 лет. А еще - понаблюдать за эмоциями людей, которым сразу показывают, как из кристалликов серебра на стекле проявляется их облик.

Сверхзадача же документального фильма, по словам Александры Андроновой, в том, чтобы проследить, как изменятся участники экспедиции через месяц. Это будет фильм-наблюдение. После экспедиции из двухсот отснятых пластин лучшие отберут для фотовыставки, которая, как и презентация фильма, запланирована на осень 2021 года в штаб-квартире РГО в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде в здании речного вокзала. Эти акции приурочены к 800-летию Нижнего Новгорода и 175-летию Русского географического общества.

Справка "РГ"

Проект реализуется нижегородским центром развития региональной кинематографии "Кинофактура" на грант РГО.

Амбротипия - способ получения позитива изображения с помощью стеклянной пластины (негатива).