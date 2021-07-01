В день начала Великой Отечественной войны в деревне Егорово Воскресенского района Нижегородской области со всеми христианскими и воинскими почестями похоронили воина Ивана Никитина 1914 года рождения, уроженца деревни Люнда-Осиновка.

Солдатский медальон и останки Ивана Ивановича, а также штык-нож от винтовки нашли в Бельском районе Тверской области волонтеры нижегородской поисковой организации "Курган". Как рассказал ее руководитель Федор Дроздов, плохо сохранившийся металлический медальон и останки бойца находились в болотце.

- Честно говоря, это большая удача - прочитать запись, оставленную воином в такой капсуле, - говорит Федор Дроздов. - Но все получилось. Скорее всего, точно мы пока не знаем - красноармеец Никитин воевал в составе 250-й стрелковой дивизии, которая была сформирована в конце июля 1941 года в районе города Владимира. Основу ее составляли, по всей видимости, воины-пограничники. Предположительно у деревень Лосмино и Дворище была атака, в которой и погиб боец Иван Никитин. Это случилось приблизительно в конце июля 1941-го.

Воскресенский поисковик Андрей Маслов быстро и оперативно разыскал родственников фронтовика.

- Я и вся моя родня от всего сердца благодарим поисковиков за такой их труд, - сказал на митинге внук солдата Владимир Никитин. - Хорошо, что есть такие ребята, которые ищут и находят солдат Отечества.

- Огромное спасибо всем, кто поддержал нас и пришел проститься с земляком. Особо благодарим Александра Бушуева, который и нашел нашего деда, - дополнила слова брата старшая внучка солдата Анна Захарова.

На скромном деревенском кладбище - у самого входа - теперь две солдатские могилы. Останки летчика, младшего лейтенанта Василия Морозова были преданы родной земле в сентябре прошлого года. Василию Морозову было на момент гибели всего 20 лет, а Ивану Никитину - 27.

Прямая речь

Александр Бушуев, поисковик организации "Курган":

- Мне не в первый раз довелось найти солдатский медальон. Когда держишь в руках такой предмет, то ощущаешь чувство выполненного долга и радость. А еще есть огромнейшее желание, чтобы содержимое медальона удалось увидеть и прочесть. Это такая удача, от которой двойной радостью переполняется сердце.