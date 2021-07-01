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01.07.2021 15:23
Рубрика: Культура

"Маска": 20 лет спустя

Текст: Андрей Чугунов (Нижний Новгород)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 142(8493)
Самый главный российский театральный фестиваль "Золотая маска" вспомнил о Нижнем Новгороде.
Фото: Анастасия Пономарева/ТЮЗ Фото: Анастасия Пономарева/ТЮЗ
Фото: Анастасия Пономарева/ТЮЗ

В последний раз спектакли номинантов и победителей одноименной Национальной премии нижегородские театралы видели в родном городе ровно двадцать лет назад. В этом году во многом благодаря 800-летию Нижнего Новгорода фестиваль стал частью событийной программы юбилея, а любители театра увидят пять спектаклей.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге показали спектакль фестиваля "Золотая маска"

Нижегородская часть фестиваля, которая проходит с 23 июня по 25 августа, разделена на два активных периода. В первом - с 23 июня по 1 июля - три спектакля: "Сон в летнюю ночь" Шекспира в постановке "Мастерской Фоменко" (лауреат 2016 года), "Старый дом" Алексея Казанцева от театра "Центр драматургии и режиссуры" (лауреат 2019 года) и "Дети солнца" Максима Горького в сценической версии новосибирского театра "Красный факел" (премия 2020 года).

Во втором театральном слоте, который пройдет с 21 по 25 августа, в Нижний Новгород привезут два спектакля московского Театра наций. Сначала покажут кукольного "Ходжу Насреддина" известного кинорежиссера Тимура Бекмамбетова, где кукол озвучивали Константин Хабенский, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие известные актеры. А затем лучший драматический спектакль 2020 года "Иранская конференция" по пьесе Ивана Вырыпаева.

Все спектакли пройдут в Нижегородском театре юного зрителя (ТЮЗ).

- Нам выпала высокая честь и большая ответственность принимать на своей сцене лучшие российские постановки, - сказала директор ТЮЗа Инна Ванькина. - И даже в условиях усиления противоковидных мер мы сделаем все, чтобы нижегородские зрители получили незабываемые и ничем не омраченные впечатления.

- Уровень спектаклей фестиваля так высок, что нам нужно будет повышать уровень наших спектаклей, - заявил главный режиссер ТЮЗа Алексей Логачев.

А замминистра культуры Нижегородской области Елена Лупина выразила надежду, что вскоре нижегородские театры тоже станут номинантами и даже лауреатами "Золотой маски".

Справка "РГ"

Российская Национальная театральная премия "Золотая маска" учреждена в 1993 году Союзом театральных деятелей РФ как профессиональная премия за лучшие спектакли, созданные во всех видах театрального искусства: драма, опера, балет, оперетта и мюзикл, современный танец, театр кукол. С 2000 года "Золотая маска" при поддержке Министерства культуры РФ организует программу "Лучшие спектакли в городах России". В этом году региональные программы состоятся в 13 городах России, включая Нижний Новгород.

В регионах Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Фестиваль "Золотая маска"

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