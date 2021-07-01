В самарских вузах стартовала приемная компания. Судя по росту количества бюджетных мест, государство "заказывает" высшей школе все больше инженеров и программистов, а вот родители по-прежнему готовы платить за дипломы будущих юристов, стоматологов и фармацевтов. "РГ" выяснила, какие специальности, в том числе новые, будут востребованы рынком.

В этом году бесплатно смогут получить высшее образование более 12 тысяч абитуриентов самарских вузов. Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Бюджетные места - в регионы

В предстоящем учебном году количество бюджетных мест в вузах Самарской области увеличится на 1039. Всего за счет казны могут учиться около 12,1 тысячи новоиспеченных студентов. При этом на только что закончившийся учебный год в регионе было сформировано дополнительно 269 бюджетных мест. По данным минобразования региона, обеспеченность выпускников самарских школ или техникумов бесплатными местами в вузах превышает 60 процентов.

Более того, на учебный год 2022/2023 губернии также добавили свыше тысячи бюджетных мест. Область даже вошла в топ российских регионов с наибольшим их количеством (без учета Москвы и Санкт-Петербурга). Рейтинг возглавил Татарстан, где для местных учреждений установлено 21 707 мест, из ПФО в него попал еще Башкортостан - 13 602 места и Самарская область - 13 194 места, где третий год подряд существенно увеличивается количество бесплатных мест в вузах.

На прошлой неделе на коллегии Министерства науки и высшего образования РФ самарский губернатор Дмитрий Азаров отметил, что благодаря этому доступность образования повышается вместе с шансами региона получить востребованных специалистов. Сегодня основные отрасли промышленности субъекта - космическая, нефтеперерабатывающая, химия и нефтехимия, строительство, производство строительных материалов, машиностроение и металлообработка. По оценке региональных властей, по этим направлениям предусмотрено достаточное количество мест, которое обеспечивает кадровую потребность области.

Добавили на инженеров и медиков

Министр образования региона Виктор Акопьян сообщил, что дополнительные бюджетные места на очных отделениях открыты в основном в сфере здравоохранения, информационных технологий, образования, а также по направлениям подготовки инженерно-технического профиля. Так, по данным мониторинга ВШЭ в партнерстве с Яндексом, в прошлом году на бюджет на очное отделение в Самарский университет имени академика Королева поступило 1557 студентов, больше всего на специальность "авиационная и ракетно-космическая техника" - 314 человек. В этом году на сайте вуза контрольные цифры подняли до 2085 очных бюджетных мест, из них 363 - по "ракетному" профилю. Наиболее популярные направления для поступления среди абитуриентов также IT, двигателестроение, энергоустановки.

- У нас более 300 образовательных программ. Помимо традиционных специальностей, в этом году мы предлагаем абитуриентам совершенно новые направления подготовки: конструирование криогенной техники, цифровой инжиниринг, цифровая педагогика и киберпсихология, квантовая информатика и телекоммуникации, астронавтика и аэронавтика. Они появились в связи с высоким спросом на таких специалистов на рынке труда. Со стороны работодателей растет запрос на специалистов, которые умеют анализировать большие данные, владеют навыками, необходимыми для креативных индустрий, - прокомментировал "РГ" ректор Самарского университета имени академика Королева Владимир Богатырев.

Ответственный секретарь приемной комиссии Самарского госмедуниверститета (СамГМУ) Станислав Буракшаев рассказал, что в 2020 году в вузе было 701 бюджетное место и 730 платных. В этом году есть 760 бесплатных мест (больше всего на лечебное дело - 437) и 980 - на внебюджет, где примерно каждый третий студент - иностранец. В вузе, судя по контрольным цифрам, ожидают высокий спрос на платное обучение на то же лечебное дело - 150, фармацию - 120 и стоматологию - 110.

- С 2021 года СамГМУ начинает прием по новой специальности "медицинская кибернетика" на стыке медицины и IT. Выпускник сможет работать врачом функциональной диагностики, врачом-лаборантом, врачом-специалистом по лучевым методам исследования в клинико-диагностических центрах, лабораториях многопрофильных больниц. В этом году набор - 45 внебюджетных мест, - пояснил Станислав Буракшаев.

Нужны юристы и физруки

Как ни странно, в Самаре не хватает и высококвалифицированных юристов. В городе открылся Шестой кассационный суд общей юрисдикции. Поэтому самарским вузам на юридические специальности также добавили дополнительные места для обучения, впрочем, большая часть из них все же платная. И родители, и студенты готовы платить по чеку гораздо выше среднего.

Острым остается вопрос с кадрами в образовании по ряду специальностей, как пояснили "РГ" в приемной комиссии Самарского социально-педагогического университета. Больше всего, судя по контрольным цифрам, не хватает учителей физкультуры, русского и иностранных языков, математики, истории и начальных классов.

Кадровый голод есть и в сельском хозяйстве. Так, по словам заместителя председателя комиссии Общественной палаты Самарской области по вопросам экономики, промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Людмилы Сениловой, по профессии "агроном" Самарский аграрный университет ежегодно выпускает примерно полтора десятка специалистов при потребности до 200. В отрасли сельского и лесного хозяйства, охоты и рыболовства сегодня в регионе на 100 вакансий претендуют всего 32 ищущих работу.

На сцену с работодателем

Не хватает в регионе, как оказалось, не только космических и цифровых специалистов, медиков и педагогов, но и кадров для театров. Так, особенностью приема в Самарский институт культуры станет этим летом целевой набор, пояснила "РГ" ректор вуза Ольга Наумова.

- Набор будущих студентов будет вестись на целевые места с возмещением оплаты как из федерального бюджета, так и из регионального. Так, свой актерский курс в этом году наберет художественный руководитель театра-студии "Грань" Денис Бокурадзе. Целевиков-музыкантов (инструменталистов и вокалистов) - Самарский академический театр оперы и балета, Самарская филармония, Волжский русский народный хор имени Милославова. Студенты будут в течение учебы практиковаться в этих организациях, а после окончания должны будут отработать в них три года. Учиться ребята будут под кураторством со стороны мастеров - своих будущих работодателей, - рассказала Ольга Наумова.

В 2021 году в Поволжском госуниверситете сервиса идет набор прежде всего на акутальные специальности для туристической отрасли.

- Эксперты отмечают дефицит кадров в этой отрасли. Учитывая рост объемов внутреннего и въездного туризма, а также запуск нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", потребность в специалистах будет только расти, - уверена врио ректора Поволжского госуниверситета сервиса Любовь Выборнова.

Также в вузе подметили существенную нехватку специалистов по бухучету, о чем активно заявляют работодатели региона. Правда, их подготовке не способствует отсутствие бюджетных мест.

- Значительно выросло количество форм и видов отчетности, а также усилен контроль за исполнением бухгалтерского и налогового законодательства, поэтому если когда-то был избыток бухгалтеров, сейчас мы можем говорить о реальном дефиците кадров, - считает Любовь Выборнова.

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Самарский университет имени академика Королева в топ-20 вузов России рейтинга Superjob по уровню зарплаты молодых специалистов, занятых в IT-сфере, занял 18-е место. По данным исследования, средние доходы айтишников с дипломом этого вуза, окончивших университет в 2015-2020 годах, составляет 90 тысяч рублей. При этом составители рейтинга указывают, что 69 процентов выпускников вуза IT-специальностей остаются работать в Самаре.