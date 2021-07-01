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01.07.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Текст: Сергей Кирсанов

Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане задержали главаря местного звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", деятельность которой запрещена на территории России.

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Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, подозреваемый вербовал в ряды боевиков российских мусульман.

- ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - цитирует сообщение РИА Новости.

По месту регистрации и проживания задержанного оперативники обнаружили запрещенные в стране пропагандистские материалы организации, средства связи и цифровые носители. Установлено, что мужчина по различным каналам распространял террористическую идеологию и вербовал российских мусульман в ряды боевиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, в настоящее время сотрудники силовых структур продолжают вести следственные действия.

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