ФСБ задержала главу татарстанского звена "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

Сотрудники правоохранительных органов в Татарстане задержали главаря местного звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", деятельность которой запрещена на территории России.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, подозреваемый вербовал в ряды боевиков российских мусульман.

- ФСБ РФ во взаимодействии с подразделениями Федеральной службы войск национальной гвардии и МВД России в рамках проведенной специальной операции в республике Татарстан задержан главарь татарстанского звена международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", - цитирует сообщение РИА Новости.

По месту регистрации и проживания задержанного оперативники обнаружили запрещенные в стране пропагандистские материалы организации, средства связи и цифровые носители. Установлено, что мужчина по различным каналам распространял террористическую идеологию и вербовал российских мусульман в ряды боевиков.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, в настоящее время сотрудники силовых структур продолжают вести следственные действия.