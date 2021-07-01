В кинотеатре "Родина" состоялся показ документального фильма "Уфа - город-герой труда", в которой отражены некоторые знаковые эпизоды жизни столицы Башкирской АССР и ее жителей в годы Великой Отечественной войны.

Автор проекта и продюсер ленты - известный журналист Артем Валиев рассказал, что решил снять фильм именно об этом периоде истории Уфы, полном героизма и самопожертвования.

- Про войну снято много, а про жизнь в тылу - почти ничего. Вот молодежь практически ничего не знает о событиях тех лет. Например, о том, что в начале войны в Уфу перебросили более 40 предприятий, сюда переехали около 100 тысяч человек. Эвакуированных пришлось срочно расселять по квартирам горожан. В Уфе развернули десятки эвакогоспиталей, где лечили раненых бойцов, - объяснил Артем Валиев.

"Уфа - город-герой труда" - не чисто документальный фильм. В конце концов хронику того времени при известных усилиях можно найти и посмотреть любому, гораздо интереснее "прожить" события вместе с их участниками, даже если они - художественные образы. Фильм состоит из пяти игровых новелл с вымышленными, но типичными для того времени персонажами.

Съемки в стиле докуфикшн потребовали создания соответствующего предметного мира - поиска подходящих локаций. Что-то нашлось в городе: например, паровоз - памятник в Деме, на таком увозили на фронт солдат. Какие-то декорации для интерьера квартиры 40-х годов, пришлось построить. Съемки эвакогоспиталя проходили в старой, давно закрытой школе, которую нашли в Бирске. Там же, в подвале больницы, отыскали лампы для операционной. А вот микрофон, в который говорил знаменитый диктор Юрий Левитан, эвакуированный в Уфу и работавший тут в 1941-м всего неделю, предоставил Музей связи ОАО "Башинформсвязь".

Аутентичный реквизит собирался по крупицам: уфимцы, узнавшие о том, что снимается фильм о трудовом героизме, помогали, как могли: приносили старые предметы, вещи.

Фильм потребовал и массовых сцен. В общей сложности в съемках участвовали около 700 человек. Наряду с профессиональными артистами работали и обычные горожане. Причем для этого многим пришлось срочно вакцинироваться от ковида. Роль профессора, приехавшего в Уфу развивать нефтяную промышленность, исполнил доцент Уфимского нефтяного университета Михаил Бреслер, а диктора-итальянца, члена Коминтерна, - известный в городе шеф-повар Элио Каппиелло.

Наверное, найдется немало критиков этого фильма, оценивающих его с позиций кинематографического произведения. Да, возможно, некоторые игровые сцены покажутся не очень убедительными, неоднозначно воспринимаются диалоги персонажей - вряд ли они говорили именно так. Наиболее сильный эпизод - последний, про то, как технически обеспечивали эфир для радио Коминтерна. Тут заслуживает аплодисментов игра Светланы Бронниковой, актрисы Молодежного театра, и колоритного итальянского шеф-повара. Но в целом все игровые эпизоды вписываются в контекст того времени, а уж когда на экране появляется документальная хроника с комментарием Артема Валиева, невольно выступают слезы.

Проект фильма выиграл президентский грант в размере 500 тысяч рублей. Но их не хватило, поэтому финансовую помощь оказали спонсоры - организации и предприятия, чья история, кстати, так или иначе связана с тем историческим периодом.

Так, санаторий "Янган-Тау" в годы войны принимал на излечение тяжело раненных бойцов. На чудодейственной "горящей горе" они выздоравливали за рекордно короткие сроки.

Уфимский государственный авиационный технический университет (УГАТУ) и его производственный партнер "ОДК - УМПО" также начали современный этап своей деятельности с военного времени.

- В столицу Башкирии был эвакуирован Рыбинский моторный завод. Станки порой разгружались в чистом поле, там же началась сборка авиационных двигателей. На каждом третьем советском боевом самолете стоял уфимский мотор. Горжусь тем, что в нем есть толика самоотверженного труда старшего поколения моей семьи, день и ночь ковавших Победу у литейных печей моторостроительного завода, - не скрывает эмоций ректор УГАТУ Сергей Новиков. - Многие кадры фильма хорошо узнаваемы, ведь они снимались в стенах учебных корпусов Уфимского государственного авиационного технического университета. И это неслучайно. Вместе с моторным заводом в Уфу был перебазирован авиационный институт, ставший Уфимским. Наш университет - первый инженерный вуз на башкирской земле, за военные годы он подготовил более 220 инженеров, а в 1945-м занял первое место среди вузов Башкирии по всем показателям работы.

Ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Олег Баулин напомнил, что Уфимский нефтяной институт как самостоятельный вуз был создан в 1948 году, но фундамент его успешного развития заложили те, кто защищал Родину на фронтах Великой Отечественной и в тяжелых условиях тыла.

- Более 120 сотрудников УГНТУ награждены медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Среди них - те, кто в годы войны трудился в школах и вузах, на нефтеперерабатывающем заводе и других оборонных объектах, - сказал он. - Неоценимый вклад в Победу внес Уфимский крекинг-завод, снабжая жизненно необходимым топливом армию и тыл. Для его бесперебойной эффективной работы была важна подготовка квалифицированных специалистов. Так на базе эвакуированного в Уфу Московского нефтяного института началась подготовка кадров для нефтегазовой отрасли. Это оказало существенное влияние на процесс разведки и нефтедобычи в БАССР. Мы должны сохранить нашу историю и передать ее потомкам.

Генеральный директор АО "Транснефть - Урал" Роман Ковалев рассказал, что коллектив поддержал производство этого фильма, понимая важность сохранения памяти о великом подвиге советского народа.

- Уфа всегда была и остается городом-тружеником. Очень ярко это проявилось в годы войны, когда промышленный потенциал Уфы вырос в пять раз. Важнейшую роль Уфа сыграла и в развитии нефтяной промышленности, - отметил Роман Ковалев. - Наше предприятие было создано сразу после войны, и костяк его трудового коллектива составили бывшие фронтовики и труженики тыла. В мирное время они продолжали работать так же упорно, как и в военные годы. Именно они в 1946 году начали строительство нашего первого нефтепровода "Туймазы - Уфа", развивали систему магистральных трубопроводов Урала и Сибири, закладывали традиции, которым мы и сейчас сохраняем верность.

Мнение

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан:

- Я очень признателен творческой группе наших энтузиастов, которые благодаря гранту президента России создали фильм о военной Уфе. Отправной точкой для проекта стало присвоение Уфе Указом Владимира Путина почетного звания города трудовой доблести и славы.

Фильм рассказывает о жизни и трудовом подвиге уфимцев во время войны. Именно они в тылу делали очень много для Победы. Важно, чтобы об их подвиге знала и наша молодежь. Поэтому документальную картину увидят все жители республики. Для этого после премьеры в Уфе ее покажут во всех кинотеатрах Башкортостана, на телеканалах, в социальных сетях.

Кстати

Все строилось на энтузиазме. Режиссер Артем Хамидуллин на свои деньги купил цифровую кинокамеру, она позволит смотреть фильм в формате 4k. Пресс-служба главы республики бесплатно предоставляла объективы, которыми снимают протокольные мероприятия.