В Уфу на VI Всемирную фольклориаду начали прибывать первые делегации

В международном аэропорту Уфа встречают первые делегации стран-участниц VI Всемирной фольклориады. Уже прилетели гости из Перу, Панамы, Индии, Боливии, США, Мексики, Парагвая.

Праздник народных культур в России проводится впервые. Он состоится с 3 по 10 июля и пройдет, кроме столицы республики, в 22 районах Башкортостана.

Торжественная церемония открытия фольклориады состоится 3 июля 2021 года в Уфе. 4 июля начнет работать главная сцена - "Сердце фольклориады". Ежедневно концерты будут начинаться с выступления участников фольклориады и завершаться выступлением коллективов с мировыми именами. В их числе - Народная артистка Российской Федерации Надежда Бабкина и ансамбль "Русская песня", певица Манижа, сербский кинорежиссер и музыкант Эмир Кустурица и другие.

В этот же день по главной улице столицы до амфитеатра Конгресс-холла "Торатау" пройдет масштабный парад участников фестиваля, который завершится самым большим хороводом с участием представителей более 200 национальностей. Он имеет все шансы попасть в Книгу рекордов мира по числу национальностей.

Фото: Пресс-служба главы Республики Башкортостан

Каждая делегация привезет в Уфу монеты своих стран. Из них создадут башкирское женское украшение - нагрудник, который передадут в Национальный музей Республики Башкортостан.

500-тысячным тиражом выпущен почтовый конверт и специальный штемпель, посвященный фольклориаде в Уфе. Новый штемпель будет официально введен в почтовое обращение перед торжественным открытием всемирного фестиваля в "Уфа-Арене", где пройдет специальное гашение почтовой продукции.

Всего приедет 37 делегаций. Первоначально ожидалось более 50, но часть отказалась ввиду сложной эпидемиологической обстановки.

Организаторы заверили, что для обеспечения безопасности как участников, так и гостей фольклориады предприняты беспрецедентные меры. Так, у прибывших гостей проверили справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования на COVID-19, провели термометрию.

Глава Башкортостана Радий Хабиров, который провел специальный брифинг, отметил, что фольклориада - это своего рода народная дипломатия.

- Ее атмосферу можно сравнить с той, которая была на Всемирном фестивале молодежи и студентов, проходившей в Москве в 1957 году, сказал он. - Не нужно в общественном сознании раздувать истерию вокруг фольклориады, которая должна стать праздником дружбы и культуры.

Часть коллективов стран-участниц разъедутся по фестивальным округам 5 июля 2021 года. Церемония закрытия Всемирной фольклориады состоится 10 июля 2021 года в столице республики на Главной сцене фестиваля. Здесь флаг фольклориады передадут следующей принимающей стране.

Организаторами Всемирной фольклориады выступает Международный совет организации фольклорных фестивалей и народных искусств (CIOFF), партнер ЮНЕСКО в деле охраны нематериального культурного наследия.