Врачи бьют тревогу: возраст пациентов, попадающих на заместительную почечную терапию (ЗПТ) - тот самый гемодиализ, - неуклонно снижается. Если раньше "искусственная почка" была уделом людей в годах, то сейчас все больше молодых. Откуда берется хроническая почечная недостаточность, кто находится в группе риска и как уберечь себя от этого заболевания? Об этом корреспондент "РГ" побеседовала с Лилией Усмановой, врачом-нефрологом отделения урологии и гемодиализа ФГБУЗ "Клиническая больница N 50 Федерального медико-биологического агентства" в Сарове.

Лилия Усманова: Если случилась болезнь, обращайтесь к специалистам, с которыми вы будете ее "проживать". Фото: Из архива Лилии Усмановой

Лилия Мунировна, люди боятся заболеть раком, получить инфаркт или инсульт, а здоровье такого органа, как почки, недооценивают. Насколько распространены заболевания почек?

Лилия Усманова: Хроническая болезнь почек (ХБП) - комплексная проблема и является как осложнением "истинно" заболеваний почек, так и осложнением, возникшим на фоне других заболеваний - инфарктов, инсультов, аритмии, гипертонии. Еще один бич нашего времени - сахарный диабет. Очень много пациентов с ХБП, возникшей на его фоне.

Есть проблема с диагностикой и лечением. У нас в стране мало специалистов-нефрологов. Мы сталкиваемся с тем, что пациенты приходят с запущенной стадией ХБП, которая приводит к развитию тяжелой почечной недостаточности и вмешательству специалистов отделения диализа.

Существует три вида ЗПТ: пересадка почки (оптимальный вариант, но сопряженный с проблемой донорства), перитонеальный, или "домашний", диализ и программный гемодиализ, чем занимаемся мы в нашем отделении. Очевидно, что до ЗПТ проблемы с почками лучше не доводить.

Вы упомянули, что ХБП диагностируется достаточно поздно, когда выход только один - ЗПТ. Как не попасть на гемодиализ?

Лилия Усманова: Диагностика начинается у врачей первичного звена. Терапевты вовлечены в профилактическую работу, мы часто проводим обучающие семинары. Врачи знают, на что нужно обращать внимание при различных заболеваниях. Контролируют анализы - общий анализ мочи с определением наличия белка, биохимический анализ крови (определение почечных маркеров - креатинина, мочевины, уровня калия). При необходимости пациенты направляются на биопсию почек для уточнения диагноза и подбора лечения. Если терапевт видит изменения - отправляет пациента к нефрологу, и если стадия ХБП "запущена", то такие пациенты наблюдаются в нашем отделении.

Сложность данной патологии в том, что длительно болезнь себя никак не проявляет - пациенты не ощущают дискомфорта, однако изменения возникают в мелких сосудах, в почечной ткани. ХБП - заболевание, которое может бессимптомно развиваться годами и десятилетиями. Часто к нам приходит пациент с избыточной массой тела, диабетом или высоким давлением, мы видим изменения в анализах мочи и крови, а он их совершенно не чувствует. В этом коварство ХБП. К сожалению, возраст пациентов с ХБП снизился до 30-45 лет. Это работоспособные мужчины или женщины. Часто они не готовы к строгому, последовательному лечению, потому что чувствуют себя хорошо. Еще одна причина развития ХБП - самолечение. Очень много нефротоксичных лекарств, которые люди считают вполне безобидными. Это распространенные сейчас нестероидные противовоспалительные препараты, анальгетики, многие антибиотики.

Что больше всего вредит здоровью почек, кроме лекарств? Неправильное питание, избыток или недостаток жидкости, соль, пищевые добавки?

Лилия Усманова: Если говорить об относительно здоровых людях, то неоправданный прием лекарств, биологических добавок в первую очередь. Важно контролировать артериальное давление. Следить за питанием - избегать высококалорийной пищи с большим содержанием животного белка. Пищевые добавки также бывают токсичны. Люди стали ленивы, часто едят полуфабрикаты, где содержатся консерванты, а это - яд. Злоупотребление ими создает благоприятный фон для развития ХБП, особенно если есть какое-то основное заболевание. Соль - это тоже яд, ее потребление нужно минимизировать. Потребление жидкости должно быть разумным, не нужно насильно вливать в себя воду. Не забывайте, что она содержится и в любой пище - супах, фруктах, овощах, мороженом.

В последнее время часто встречаются отравления биодобавками. Женщины любят худеть и употребляют "чудо-таблетки", которые могут содержать соли тяжелых металлов или мочегонные, а они заставляют работать почки на износ. Потери при этом жировой массы не происходит. Вспомните рецепт Майи Плисецкой для похудения... Чудо-таблеток не существует.

Также не всегда оправдано и безобидно спортивное питание - протеиновые (белковые) коктейли. После физической нагрузки усиливается распад белка в мышцах. Продукты распада накапливаются в крови, перерабатываются печенью и выводятся почками в кровь, увеличивая нагрузку на них, а человек дополнительно нагружает организм большим количеством белка и микроэлементами. Не надо увлекаться спортивным питанием, а если режим тренировок требует приема каких-либо препаратов, добавок, всегда консультируйтесь с врачом, контролируйте уровень давления, сахара, микроэлементов в крови.

Связаны ли болезни почек с переохлаждением?

Лилия Усманова: Любое переохлаждение - стресс для организма, заставляющий работать его с усиленной нагрузкой. Подчас переохлаждение может послужить пусковым механизмом для начала развития заболевания или обострения хронического. Существует большая группа заболеваний почек воспалительного характера, которые тоже приводят к развитию ХПБ и почечной недостаточности.

В пандемию вы работали в "красной зоне" с больными коронавирусом. Как он влияет на работу почек?

Лилия Усманова: С профессиональной точки зрения опыт работы в "красной зоне" очень интересен. Патология неизвестная, мы все - различные специалисты - сидели в учебниках и рекомендациях, занимаясь коллегиальной работой. Приходилось сложно, когда поступало по 25 человек за ночь, причем тяжелых. Но была и радость от того, что большинство пациентов отправлялись после лечения домой. Мы помогали также пациентам с COVID-19, нуждающимся в ЗПТ.

Одним из самых сильных впечатлений для меня стала процедура плазмафереза. Во время этой процедуры мы с помощью специального фильтра забираем из организма больного его жидкую часть крови - плазму и замещаем донорской. Это необходимо для удаления из организма продуктов так называемого "цитокинового шторма". Представьте, если в норме плазма человека имеет текстуру воды и почти прозрачная на вид, то у многих больных с COVID-19 она была насыщенного желтого цвета, густая, как желе. Вот почему многие пациенты с коронавирусом погибают не от самой инфекции, а от тромбозов, инфарктов, инсультов. Кровь становится вязкой, тромбы выстреливают куда угодно.

Теоретически следствием новой инфекции может быть тромбоз артерий почек с моментальным развитием почечной недостаточности тяжелой стадии, но в нашей практике такого, к счастью, не было. У нас в отделении появилось несколько новых пациентов после перенесенного коронавируса, но изначально они имели ХБП, и, скорее всего, вирус усугубил ситуацию, подстегнул прогрессирование заболеваний. При этом были и пациенты, которые вернулись в прежнюю форму, COVID-19 их проблемы с почками не усугубил.

Коронавирусом переболели несколько пациентов с трансплантированной почкой. Мы очень переживали, что начнется отторжение, но все выжили, почки сохранили, все хорошо.

В заключение хочется пожелать всем крепкого здоровья. Если случилась болезнь, обращайтесь к специалистам, с которыми вы будете ее "проживать". Важно найти "своего" врача, довериться ему, следовать рекомендациям, не бояться задавать вопросы. Прогноз и качество жизни зависят от нас самих. Не забывайте: не бывает очень "важных" органов, организм наш - единое целое, древо жизни, все в нем гармонично и взаимосвязано.