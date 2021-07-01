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01.07.2021 07:53

Ищем равновесие

Эксперты ждут прекращения ажиотажного спроса на жилье в Сибири
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Экономика Сибири № 143(8494)
Действие льготной ипотечной программы в регионах продлили еще на год. Более того, расширены условия госпрограммы. Как это отразится на рынке недвижимости - корреспондент "РГ" изучила мнения экспертов.
Куда движется ипотечный рынок в Сибири? По мнению специалистов, спрос на жилье по-прежнему растет, но медленнее, чем в 2020-м. Фото: Татьяна Кравченко Куда движется ипотечный рынок в Сибири? По мнению специалистов, спрос на жилье по-прежнему растет, но медленнее, чем в 2020-м. Фото: Татьяна Кравченко
Куда движется ипотечный рынок в Сибири? По мнению специалистов, спрос на жилье по-прежнему растет, но медленнее, чем в 2020-м. Фото: Татьяна Кравченко

В Новосибирской области на фоне доступных кредитов и рекордного спроса жилье продолжает стремительно дорожать. Эксперты утверждают, что рынок плавно движется к равновесию, но, к сожалению, покупатели жилья пока этого не чувствуют. То, что цены на жилье взметнулись вверх, нельзя не заметить.

Фото: Photoxpress
Льготная ипотека продлевается на год, но ее условия скорректированы

По данным новосибирской независимой исследовательской компании RID Analytics, средняя цена квадратного метра на рынке строящегося жилья Новосибирска в мае текущего года увеличилась на 3,5 процента по отношению к предыдущему месяцу. Ранее она прирастала на 1,7 процента ежемесячно. По данным экспертов Центрального агентства недвижимости (ЦАН), в Новосибирске чаще всего продаются однокомнатные и двухкомнатные квартиры в новостройках стоимостью от двух до четырех миллионов

рублей. Среднее повышение стоимости жилья за год составило 6,9 процента, то есть квартиры в среднем подорожали на 220 тысяч рублей. "Так застройщики пытаются заработать за счет появления льготной ипотеки для россиян под 6,5 процента годовых", - делают вывод в ЦАН.

- В мае и июне этого года были рекордные продажи практически по всем новостройкам города. И, конечно же, на фоне ажиотажного спроса все участники рынка зафиксировали рост цен. При этом качественных предложений все меньше и меньше. Аналитики отмечают, что такого резкого сокращения показателя "квартиры в продаже" они не наблюдали никогда прежде, - комментирует руководитель компании по подбору новостроек "Метр" Эдуард Ляхов.

В ближайшие месяцы, по словам эксперта, стоит ожидать небольшую коррекцию, продажи могут сократиться на 25-30 процентов. Но осенью традиционно начнется высокий сезон: будет завершено строительство многих объектов, и рынок зафиксирует переход квартир от инвесторов к реальным жильцам, но уже по более высоким ценам.

Напомним: льготную ипотеку со ставкой в 6,5 процента годовых ввели в России в апреле прошлого года, чтобы поддержать строительный рынок в пик пандемии COVID-19. И уже в мае 2020-го, после резкого падения в связи с внедрением карантинных мер и ослаблением рубля, аналитики "Авито Недвижимости" зафиксировали восстановление рынка. Так, показатели спроса на платформе в целом по стране выросли на 46,7 процента по сравнению с самой нижней точкой падения на начало апреля.

По данным "ДОМ.РФ", с начала действия программы (с апреля 2020-го по 24 июня текущего года), финансово-кредитные организации Новосибирской области выдали больше шестнадцати тысяч кредитов на 42,5 миллиарда рублей. По России счет идет на триллионы.

Жилье - по-прежнему инвестиционный приоритет для россиян. И все же, по наблюдениям экспертов, темпы роста спроса на квадратные метры замедляются. "Увеличение цен начинает постепенно компенсировать повышенный спрос, и рынок движется к равновесию", - считает руководитель направления в "Авито Недвижимости" Руслан Закирьянов.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
Путин оценил влияние льготной ипотеки на рост цен

С 1 июля этого года условия госпрограммы скорректированы: ставка по ипотечным кредитам на покупку жилья на первичном рынке повысится с нынешних шести с половиной до семи процентов, а предельная сумма кредита не должна превышать трех миллионов рублей.

- Считаю, что это грамотное решение, плавный вывод рынка обратно на рыночные рельсы.

Это своеобразная детоксикация, переход от приема сильнодействующих препаратов к плавному поддерживающему лечению отрасли. При этом неопределенность по вопросам продления или прекращения программы побудили огромную массу клиентов быстро принимать решение о покупке квартир, - отмечает Эдуард Ляхов.

Кроме того, ожидается расширение условий льготной ипотеки. Так, воспользоваться ими смогут все семьи, в которых родились дети после 1 января 2018 года (ранее действие программы распространялось только на семьи, у которых родился второй ребенок или последующие дети). Семьи с детьми смогут рассчитывать на ипотечный кредит по льготной ставке шесть процентов на приобретение жилья или рефинансирование имеющегося ипотечного кредита. Максимальная сумма такого кредита для регионов предусмотрена в размере шести миллионов рублей.

Эта мера, считают эксперты, может привести к увеличению объема выданных кредитов. "За счет низкой ставки и выгодных условий программы объем выдачи ипотечного кредита по льготным условиям может вырасти в три раза", - сообщил начальник управления "Ипотечное кредитование" - вице-президент ВТБ Михаил Сероштан.

Но большинство экспертов считает, что ипотечный рынок в 2021 году ждет замедление - по сравнению с рекордным 2020-м. Так, по прогнозам управляющего директора "Открытие Research" банка "Открытие" Константина Енина, фактический объем ипотечных кредитов в 2021 году может оказаться примерно на десять процентов ниже.

- Факторы роста ипотечного рынка постепенно сходят на нет. Инвестиционный мотив приобретения квартир также можно считать исчерпанным. Основная масса клиентов, "перекладывающих" деньги в квадратные метры из-за снижения ставок по депозитам, уже закрыла сделки. Цикл быстрого подорожания жилья завершен, и покупка новостроек больше не является эффективным инвестиционным инструментом, особенно с учетом по-прежнему низких арендных ставок, - считает Константин Енин.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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- Ажиотаж, который начался на рынке купли-продажи жилой недвижимости из-за скачков валютных курсов и появления льготных ипотечных кредитов для новостроек, уступает место постепенной стабилизации. Предполагается, что снижение спроса и рост предложения начнут несколько сдерживать дальнейшее повышение цен, на которое значительно повлияли ожидания, связанные с принятием решения о продлении программы льготной ипотеки, - комментирует руководитель направления первичной и загородной недвижимости в "Авито Недвижимости" Дмитрий Алексеев.

Однако для тех, кто ждет, когда квартиры начнут дешеветь, хороших новостей пока нет. Цены на новое жилье в краткосрочной перспективе не снизятся, считают эксперты. Интерес потенциальных покупателей будет подогреваться за счет сдержанного вывода новых объектов в продажу и введения специальных условий от застройщиков - например, системы скидок или предложения ипотеки по сниженным ставкам.

Кстати

Согласно данным Банка России, средний размер ипотечного займа на первичном рынке по всей стране вырос с начала года по апрель 2021 года на 15 процентов - до 3,9 миллиона рублей. Средний чек до трех миллионов рублей зафиксирован лишь в 24 субъектах РФ, в их числе два сибирских - Алтайский край и Республика Алтай.

В регионах Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область

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