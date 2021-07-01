"Классика на Дворцовой" в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

В канун Дня города Новосибирска "Ростелеком" и видеосервис Wink совместно с центром культуры и отдыха "Победа" показали эксклюзивную петербургскую трилогию "Классика на Дворцовой". Уже девять лет подряд это оперное шоу проходит на главной площади Северной столицы в честь дня ее основания и собирает десятки тысяч зрителей офлайн и миллионы - в телетрансляциях.

С 25 по 27 июня новосибирцы смогли бесплатно посмотреть полноэкранные авторские видеоверсии концертов и принять участие в розыгрыше призов от "Ростелекома". Всего за выходные на виртуальных концертах побывало более 300 поклонников классики, причем некоторые из них посетили все сеансы.

Оперный марафон открылся в пятницу видеодайджестом шоу 2019 года. Тогда под открытым небом у стен Зимнего дворца выступили признанный лучший бас мира Ильдар Абдразаков, обаятельный тенор Рене Барбера, изысканное сопрано Мария Мудряк, огненный мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, роскошная Вероника Джиоева и многие другие.

В субботу поклонники жанра смогли увидеть неординарный концерт 2020 года: из-за пандемии "Классика" состоялась не на Дворцовой, но в ее честь - в студии, где собрались лучшие голоса Петербурга. Изюминкой проекта стали прогулки Евгения Дятлова и Карины Разумовской по пустым улицам и по истории города. Оказалось, что самые знаменитые арии и хиты от Моцарта и Верди до Кальмана и Бернстайна имеют непосредственное отношение не только к обитателям Санкт-Петербурга, но и к его неповторимому духу.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Финальной точкой трехдневного оперного марафона непосредственно в День города Новосибирска стал триумфальный концерт-возвращение "Классика на Дворцовой 2021". Всемирный оперный локдаун позволил собрать на одной сцене шесть суперзвезд мировой оперы. "Летящее к звездам" сопрано Притти Йенде, один из лучших теноров Америки Чарльз Кастроново, блистательная прима Энджел Блю, "Паваротти наших дней" Джозеф Каллея, харизматичный бас-баритон Эрвин Шротт и петербурженка меццо-сопрано Анна Горячева сменяли друг друга в эффектных театрализованных номерах.

"Концерт "Классика на Дворцовой" - это тот редкий случай, когда ты можешь почувствовать себя рядом с исполнителями. Потому что даже в опере ты не всегда можешь все увидеть и услышать, а здесь ты можешь разглядеть все эмоции и получить гамму впечатлений. Это большое человеческое счастье, когда ты можешь почувствовать себя в Петербурге и увидеть эту красоту", - сказала Ольга Буцик, постоянная зрительница оперных трансляций.

Концерты из серии "Классика на Дворцовой" теперь можно посмотреть и дома, в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink - это цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

""Классика на Дворцовой" - это наш подарок Новосибирску в День города. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, на праздник в Петербург смогли приехать не все желающие из других точек России. Новые условия требуют новых подходов, реализовывать которые - наша задача. Благодаря цифровым технологиям новосибирские зрители смогли на несколько часов перенестись в Санкт-Петербург, чтобы погрузиться в яркую и живую атмосферу оперного шоу", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"