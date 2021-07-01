"Классика на Дворцовой" в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

Новости

Зарубежные компании будут штрафовать за отказ страховать россиян 11:29
Путин на федеральном уровне исключил ответственность за безбилетный проезд 11:27
Еще одна модель обвинила Мэнсона в изнасилованиях и подала в суд 11:25
СМИ: "Фенербахче" намерен приобрести у "Зенита" Артема Дзюбу 11:23
Белгородец погиб от взрыва гранаты во дворе дома 11:18
В Югре директора стройфирмы осудили за хищение 30 миллионов рублей 11:18
Володин: ПА ОДКБ планирует учредить институт государств-партнеров 11:16
Генпрокуратура создала сайт с данными о проверках организаций и бизнеса 11:14
В Москве огласили правила ревакцинации от коронавируса 11:10
В России ужесточили наказание за преднамеренное банкротство 11:10
Установлен сотрудник мэрии, звонивший пожаловавшейся Путину сибирячке 11:07
Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:06
Экс-футболист сборной СССР Евгений Ловчев заболел коронавирусом 11:04
Россия ратифицировала протокол об общем рынке электроэнергии в ЕАЭС 11:03
Эстония отказалась от идеи тоннеля до Хельсинки 11:02
Умер солист группы "Веселые ребята" Олег Кацура 11:02
Власти Москвы закупят минимум 750 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт" 11:01
Стало известно, в каком возрасте россиянки чаще рожают детей 10:55
В Москве задержали вооруженного наркодилера с килограммом героина 10:48
Зарубежные IT-компании должны будут открыть филиалы в РФ 10:46
Черноморский флот провел стрельбы на фоне учений НАТО Sea Breeze 10:46
При вылете из Екатеринбурга самолет столкнулся с птицами 10:45
Московская полиция возбудила 44 дела из-за фиктивных справок по COVID-19 10:37
Книжная серия "Весь Набоков" выйдет в России 10:37
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью 10:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
Во время паводка на Амуре журналистка вела репортаж из затопленного дома
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
КС РФ разъяснил право отцов на получение материнского капитала
Какие законы вступают в силу в июле
Какие законы вступают в силу в июле
01.07.2021 11:22

"Классика на Дворцовой" в Новосибирске: оперный марафон в честь Дня города

В канун Дня города Новосибирска "Ростелеком" и видеосервис Wink совместно с центром культуры и отдыха "Победа" показали эксклюзивную петербургскую трилогию "Классика на Дворцовой". Уже девять лет подряд это оперное шоу проходит на главной площади Северной столицы в честь дня ее основания и собирает десятки тысяч зрителей офлайн и миллионы - в телетрансляциях.
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком" Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"
Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

С 25 по 27 июня новосибирцы смогли бесплатно посмотреть полноэкранные авторские видеоверсии концертов и принять участие в розыгрыше призов от "Ростелекома". Всего за выходные на виртуальных концертах побывало более 300 поклонников классики, причем некоторые из них посетили все сеансы.

Оперный марафон открылся в пятницу видеодайджестом шоу 2019 года. Тогда под открытым небом у стен Зимнего дворца выступили признанный лучший бас мира Ильдар Абдразаков, обаятельный тенор Рене Барбера, изысканное сопрано Мария Мудряк, огненный мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, роскошная Вероника Джиоева и многие другие.

В субботу поклонники жанра смогли увидеть неординарный концерт 2020 года: из-за пандемии "Классика" состоялась не на Дворцовой, но в ее честь - в студии, где собрались лучшие голоса Петербурга. Изюминкой проекта стали прогулки Евгения Дятлова и Карины Разумовской по пустым улицам и по истории города. Оказалось, что самые знаменитые арии и хиты от Моцарта и Верди до Кальмана и Бернстайна имеют непосредственное отношение не только к обитателям Санкт-Петербурга, но и к его неповторимому духу.

Фото: МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

Финальной точкой трехдневного оперного марафона непосредственно в День города Новосибирска стал триумфальный концерт-возвращение "Классика на Дворцовой 2021". Всемирный оперный локдаун позволил собрать на одной сцене шесть суперзвезд мировой оперы. "Летящее к звездам" сопрано Притти Йенде, один из лучших теноров Америки Чарльз Кастроново, блистательная прима Энджел Блю, "Паваротти наших дней" Джозеф Каллея, харизматичный бас-баритон Эрвин Шротт и петербурженка меццо-сопрано Анна Горячева сменяли друг друга в эффектных театрализованных номерах.

"Концерт "Классика на Дворцовой" - это тот редкий случай, когда ты можешь почувствовать себя рядом с исполнителями. Потому что даже в опере ты не всегда можешь все увидеть и услышать, а здесь ты можешь разглядеть все эмоции и получить гамму впечатлений. Это большое человеческое счастье, когда ты можешь почувствовать себя в Петербурге и увидеть эту красоту", - сказала Ольга Буцик, постоянная зрительница оперных трансляций.

Концерты из серии "Классика на Дворцовой" теперь можно посмотреть и дома, в специальном разделе видеосервиса Wink. Wink - это цифровой видеосервис "Ростелекома", который объединяет преимущества интерактивного телевидения и онлайн-кинотеатра с коллекцией кино, сериалов, мультфильмов, концертов и другого контента на любой вкус.

""Классика на Дворцовой" - это наш подарок Новосибирску в День города. В этом году из-за ограничений, связанных с пандемией, на праздник в Петербург смогли приехать не все желающие из других точек России. Новые условия требуют новых подходов, реализовывать которые - наша задача. Благодаря цифровым технологиям новосибирские зрители смогли на несколько часов перенестись в Санкт-Петербург, чтобы погрузиться в яркую и живую атмосферу оперного шоу", - отметил Николай Зенин, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Сибирь" ПАО "Ростелеком".

Материал подготовлен пресс-службой МРФ "Сибирь" ПАО "Ростелеком"

В регионах Компании Региональные пресс-релизы Пресс-релизы СФО Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Путин подписал закон о запрете на публичную демонстрацию изображений нацистов
В России повысилась стоимость коммунальных услуг
Минсельхоз ответил на сообщения о росте цен на молоко осенью
Выявлены самые ранние симптомы заражения COVID-19
На Кубани вступили в силу новые правила заселения туристов