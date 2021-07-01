Ключевой темой томского форума U-NOVUS стали университетские кампусы

В Томске стартовал форум молодых ученых U-NOVUS. Он продлится до 30 сентября в гибридном формате. По данным пресс-службы администрации Томской области, большая часть запланированных мероприятий пройдет в онлайне, а офлайн-мероприятия состоятся при соблюдении антиковидных ограничений.

- Никакие пандемии не могут отменить нашей традиционной встречи. Этот U-NOVUS мы проводим в онлайн-формате, чтобы еще больше молодых ученых, предпринимателей, инженеров, конструкторов, экспертов смогли принять в нем участие. Мы давно не виделись, и нам есть что обсудить, - заявил на открытии форума губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В своем приветствии он напомнил, что 2021 год объявлен в России Годом науки и технологий. Ключевой темой нынешнего форума U-NOVUS Сергей Жвачкин назвал университетские кампусы, которые являются "новой идеологией и философией организации современного пространства для студентов".

- Один из таких межуниверситетских студенческих городков появится в Томске. И каким он будет, зависит не только от заказчиков строительства, но и от тех, для кого мы строим кампус - от студентов, преподавателей, предпринимателей, всех томичей, - подчеркнул глава региона.

Большая часть мероприятий форума в этом году состоится на площадках Национального исследовательского Томского государственного университета. Например, 3 июля там пройдет заседание круглого стола, посвященного синтетической биологии.

- Томская область демонстрирует умение консолидироваться для решения больших задач. Работа с фронтирной повесткой государственной политики - одно из направлений, в которых необходим синергетический эффект. Вузы, научные институты и власть объединяют усилия для реализации стратегически важных проектов, - заявил ректор вуза Эдуард Галажинский.

Форум U-NOVUS является традиционной для Томска коммуникационной, дискуссионной и креативной площадкой для молодых ученых, изобретателей, предпринимателей в инновационной сфере. В этом году, как указывается на сайте форума, он ориентирован на повестку государственной политики в среднесрочной перспективе, в фокусе которой - проекты государственного значения по критически важным для развития страны направлениям в области биологической безопасности, новых решений по развитию энергетики, климатических изменений и их влиянии на все сферы человеческой жизни.

Организаторами форума стали областная администрация, а также три вуза - Национальный исследовательский Томский государственный университет, Национальный исследовательский Томский политехнический университет и Томский университет систем управления и радиоэлектроники.