Все это время жительница Красноярска Наталья Шаповалова пыталась достучаться до всех - начиная от органов социальной защиты и городской администрации до прокуратуры. Проблема в том, чтобы установить в ее подъезде подъемник, с помощью которого она могла бы хоть иногда выбираться из квартиры на своей инвалидной коляске. Неравнодушные люди собрали нужную сумму, на которую можно построить механизм, есть инженерное решение проекта, да что там - сам подъемник уже наполовину готов.

Однако на пути к мечте встали чиновники. "Не положено!" - утверждают они. В ситуации разбиралась корреспондент "РГ".

Развели руками

Наталья - удивительно солнечный и позитивный человек, в присутствии которого хочется улыбаться. И о своей беде она рассказывает со слегка грустной, но светлой улыбкой, ведь не в ее привычках жаловаться на жизнь. Наталья - дипломированный психолог, образование получила заочно, потому что в инвалидной коляске находится с детства. Диагноз редчайший и страшный - СМА, спинно-мозговая атрофия. Это генетическое заболевание, которое преследует ребенка с самых первых дней жизни, не оставляя никаких шансов на выживание: сначала отказывают мышцы рук, потом малыш перестает ходить, сидеть, дышать. К тому же болезнь чудовищно ослабляет иммунитет, даже самое невинное заболевание может привести к летальному исходу. Большинство таких больных умирают, не достигнув совершеннолетия, у остальных жизнь может оборваться в любой момент. Наталья борется с СМА уже 42 года…

- Наша семья приехала в Красноярск 10 лет назад из Усть-Илимска Иркутской области. Сначала в краевой центр перебралась сестра, обжившись, позвала нас с мамой. "Усть-Илимск - городок маленький, - убеждала она. - А Красноярск гораздо более приспособлен для колясочников, да и медицинские возможности на совершенно другом уровне", - рассказывает Наталья.

Первые годы семья снимала жилье, потом решилась на ипотеку. Как говорит женщина, квартира, в которой она сейчас живет, понравилась сразу - светлая, просторная, да и сестра обитает в этом же доме, на случай, если потребуется помощь.

- Меня, конечно, смущали ступеньки, которые ведут с первого этажа на улицу, но в районном управлении соцзащиты заверили: "Даже не беспокойтесь, в городе все делается для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья жили полноценной жизнью. Если потребуется, решим любую проблему!" Но только мы отпраздновали новоселье, чиновники развели руками: "Извините, в вашем случае пандус установить нельзя - слишком большой угол наклона лестницы. А больше ничем помочь не можем!"

Неизвестно, как сложилась бы жизнь Натальи дальше, но в этот момент судьба столкнула ее с двумя удивительными людьми - инженером-механиком Андреем Китаевым и известным в городе общественником, инвалидом-колясочником Александром Ткачевым.

Протянуть руку помощи

Дело в том, что в свое время руководитель Красноярской краевой общественной организации инвалидов, ветеранов правоохранительных органов и Вооруженных сил Александр Ткачев столкнулся с похожей бедой. Семь ступеней от входной до подъездной двери преграждали ему доступ к свободе. Пандус по техническим причинам сделать было нельзя, и местные власти, к которым инвалид обратился за помощью, умыли руки. Тогда

Александр с помощью своего друга Андрея Китаева самостоятельно сконструировал и установил в своем жилище подъемник.

- Александру был необходим специальный лифт, позволяющий входить в квартиру на первом этаже через окно, минуя лестницу. На разработку проекта потребовался месяц. Еще две недели заняла сама работа. Как выглядит такой подъемник? Основа - горизонтальная платформа подъемника внутри металлического каркаса. Она установлена перед входом в квартиру Ткачева, из которой теперь через кухню можно выйти прямо на улицу, минуя лестничный марш подъезда. Каркас подъемника жестко поставлен на специально залитый для него фундамент, так что его деформация исключена. Снаружи все накрывает металлический предбанник. Со стороны смахивает на микрогараж, - вспоминает Андрей Китаев, работавший в то время заместителем директора Центра автомотоспорта СФУ.

С тех пор для Александра Ткачева началась новая жизнь. Как признается сам, пришло осознание: никто не расскажет обществу о проблемах инвалидов, об их нуждах и чаяниях лучше, чем они сами. А значит, нельзя прятаться ото всех в запертой наглухо квартире. Наоборот - нужно выходить и стучать в другие двери, стучать изо всех сил.

- Когда мы с Андреем узнали о беде Натальи Шаповаловой, сразу решили: а вдруг получится помочь? Разработать, как и у меня, индивидуальный подъемник, раз никакой типовой вариант не подходит! Приехали, осмотрели эту треклятую лестницу, прикинули: да, получается! - говорит Александр.

Сама Наталья, обрадовавшись, обратилась в соцсетях с просьбой помочь собрать деньги на это нужное дело - на металл и оборудование требовалось около ста тысяч рублей. Люди откликнулись, и работа закипела.

По задумке энтузиастов, подъемник можно было закрепить к стене на двух направляющих, и он бы двигался вверх-вниз вместе с пандусом. Ничего особенного для этого не требовалось - только перенести в другое место мешавший радиатор центрального отопления.

"Нам это неинтересно"

- Но тут на дыбы встал жилищно-строительный кооператив, который обслуживает нашу девятиэтажку. Говорят, мол, проект ваш не сертифицирован, такого еще никто не делал, а значит, и в нашем доме никаких экспериментов не позволим! - рассказывает Наталья. - Как ни просила, как ни убеждала - бесполезно! Расстроилась не только я, но и соседи. У нас много мам с колясками, пожилых людей, которым тоже сложно по ступенькам карабкаться. На этот подъемник многие рассчитывали, но увы…

- Мы ходили и в районную администрацию, и в городскую. Говорим: "Давайте после установки соберем комиссию, приглашайте любых экспертов, если хоть одно замечание будет, все переделаем!" Нет, отвечают, вот если бы вы нам предложили типовой проект, чтобы в производство запустить… А индивидуальный - это неинтересно. Но ведь ребенку понятно: не может быть одинаковых подъемников в домах разной планировки, например, "сталинке" и хрущевке! А для больного человека наша конструкция - это единственная возможность ступить за порог, начать, наконец, жить полной жизнью! - горячится Александр Ткачев.

…Пока же день Натальи проходит однообразно. Завтрак, возня с домашними питомцами - рыбками и кошками, потом к компьютеру, где ждет переписка с друзьями.

- В Сети - все мое общение, ведь пойти куда-то я не могу, сами понимаете. И это так обидно. С одной стороны, в Красноярске есть все возможности для инвалидов - и спортом заниматься, и в бассейн ходить, посещать выставки и концерты. А с другой - сначала надо преодолеть эти несчастные семь ступенек… У нас за окном парк замечательный. Мне друзья рассказывают, как там красиво, особенно сейчас, когда цветет сирень. А я сижу и слезы глотаю… - вздыхает женщина.

К слову, как признается Александр Ткачев, у них с другом была грандиозная идея - основать мастерскую, где можно было бы наладить выпуск подъемников различной модификации, в зависимости от потребностей каждого конкретного инвалида. И даже денег из городской казны не понадобилось бы, уставшие сидеть в четырех стенах люди сами активно искали и находили спонсоров, которые могли оплатить проект…

От чиновников требовалось лишь разрешить, поддержать словом, включить "зеленый свет". Однако за несколько лет дело с мертвой точки не сдвинулось ни на шаг - в Красноярске, который позиционирует себя как "город с доступной средой", это начинание властям оказалось не нужно. Между тем, по подсчетам общественников, в краевом центре проживает около тысячи людей с ограниченными возможностями здоровья, которые и хотели бы, да не могут выбраться из своих квартир без специальных устройств…

Тысяча людей обречены на затворничество.

Кстати

Между тем индивидуальный подъемник, сконструированный инженером-механиком Китаевым, изменил жизнь не только Александра Ткачева, но и некоторых других прикованных к инвалидному креслу красноярцев. Так, специальное устройство помогает перебираться на кровать Александру Мельникову - общественнику, активно участвующему в жизни города.

- Я работаю диспетчером в службе социального такси, помогаю тестировать дороги на доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья, объясняю водителям общественного транспорта, как правильно обращаться с пассажирами в колясках, - рассказывает Александр. - Проблем с выездом на улицу нет - живу в доме новой планировки, к моим услугам пандус и просторный лифт. Но вот пересаживаться с инвалидного кресла на кровать с каждым годом становилось все тяжелее. Помогали родители, но они, увы, не молодеют, тем более, папе недавно сделали операцию, ничего тяжелого поднимать нельзя. Александр Ткачев и Андрей Китаев меня просто выручили: соорудили специальный подъемник с механизмом, который через одно нажатие кнопки транспортирует меня на кровать и обратно. Теперь очень хочу подобное устройство в ванную комнату...