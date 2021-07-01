В Алтайском крае социальные мобильные бригады доставляют в поликлиники на прививки от COVID-19 пожилых людей и инвалидов. Так прошли вакцинацию уже 958 маломобильных жителей региона.

- Сейчас у нас в крае работает восемнадцать мобильных бригад, которые были организованы по проекту "Старшее поколение" нацпроекта "Демография", - пояснили в региональном министерстве социальной защиты. - Они доставляют сельских жителей старше 65 лет в центральную районную больницу для диспансеризации и вакцинации, а затем увозят обратно домой.

Одна из таких бригад работает на базе Комплексного центра социального обслуживания населения города Заринска. С начала 2021 года здесь возобновили работу в обычном режиме: отвозят пожилых людей в поликлинику на диспансеризацию, а сейчас еще и на вакцинацию. Сотрудники социальной службы также доставляют пенсионерам и инвалидам продукты и лекарства.

А как у соседей?

Вакцинация против коронавируса безопасна для пациентов с серьезными сердечно-сосудистыми заболеваниями. В этом уверены врачи Новосибирского медицинского исследовательского центра имени Е. Н. Мешалкина. Прививаться рекомендуют даже тем, кто ждет пересадку сердца или перенес трансплантацию.

- Никакого отношения прививка к сердцу не имеет. Сердце болит потому, что поражен клапан или имеется сужение коронарных артерий, а вакцинация никаким образом не повлияет на прогрессирование или, наоборот, излечение атеросклероза, - поясняет директор НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина, кардиохирург Александр Чернявский подчеркивает безопасность вакцинации. - Диета может повлиять, образ жизни, медикаменты. Но не вакцинация.

Вакцинируются и сами медики. Уже семьдесят процентов сотрудников центра поставили прививки от коронавируса.

Алексей Хадаев, Новосибирск