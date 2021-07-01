В Алтайском крае инвесторы планировали построить два мусороперерабатывающих технопарка под Барнаулом и Бийском. Но эти планы вызвали недовольство жителей поселков, которым грозит "отходное" соседство. Особенно обеспокоены строительством мусорного завода жители Первомайского района. На волне их возмущения региональные власти приняли решение не размещать здесь технопарк. Можно ли решить проблему утилизации отходов, не задев интересы населения, - разбиралась корреспондент "РГ".

Первомайский район - спутник Барнаула, и многие горожане выбирают его для проживания. Перспектива жить рядом с мусороперерабатывающим комплексом, конечно, их не радует. Поэтому первомайцы собирают подписи против строительства мусороперерабатывающего завода вблизи сел Березовка, Солнечное, Жилино, Правда, поселка Нового и города Новоалтайска.

Почему опасный промышленный объект решили разместить вблизи жилых поселков? Первомайский район вместе с Барнаулом, Новоалтайском, ЗАТО Сибирским и еще шестью районами входит в Барнаульскую зону обращения ТКО. Сейчас мусор из этих муниципалитетов, в которых проживает около миллиона человек, вывозят на два полигона - Барнаульский и Заринский. Но полигон в Барнауле переполнен и в 2023 году должен прекратить работу. Власти давно ведут поиск новых площадок для размещения отходов, и в территориальную схему внесли самые удобные территории для их размещения - Первомайский и Бийский районы, но без указания точного их расположения.

- Инвестор, имея в собственности земельный участок в пяти километрах от поселка Новый, предложил здесь построить мусороперерабатывающий комплекс, - рассказал и. о. главы Первоймайского района Дмитрий Шипунов. - Это было просто предложение, даже проект еще не был разработан. Прежде чем начать разработку проекта, инвестор должен сначала перевести участок из земель сельскохозяйственного назначения в промышленные. А для этого необходимо провести общественные слушания и спросить население. Но еще до общественных слушаний жители близлежащих сел выступили против таких планов.

Первомайцы испугались, что муниципальные депутаты могут дать добро на строительство, не беря во внимание результаты общественных слушаний. Ведь эти земли относятся к Санниковскому сельсовету, то есть решать вопрос о смене их статуса должны депутаты именно этого сельсовета. При этом село Санниково расположено достаточно далеко от предполагаемого места строительства, а вот Новый, Березовка, Солнечное, Жилино, Правда, элитный поселок Баюновские ключи и даже город Новоалтайск - гораздо ближе.

Жители этих поселков уверены: если бы санниковские депутаты поддержали проект, то у них уже не было бы возможности повлиять на ситуацию. "Мы не понимаем, почему предприниматель решает, где строить такой опасный объект, как мусороперерабатывающий завод, а не государственные органы. Ведь он только тридцать процентов мусора планирует перерабатывать, а остальное захоранивать. Это будет обычная свалка рядом с поселками", - возмущаются они.

- У всех поселков есть свои водозаборы, и вместе со сточными водами в них потекут нечистоты с мусорки, - уверен Александр Дягилев из Новоалтайска. - Тут до Правдинского водохранилища всего три километра от будущей помойки. К тому же ее планируют разместить прямо рядом с Чуйским трактом, по которому к нам едут толпы туристов.

Региональные власти услышали доводы первомайцев и отказались от идеи строить мусорный технопарк в этом районе. 28 июня на оперативном совещании в правительстве было принято такое решение. "Поскольку строительство завода по сортировке и переработке отходов в Первомайском районе не согласовали профильные министерства и ведомства и не поддержали жители, значит, объект там построен не будет. Это решение окончательное", - заверил зампред правительства Алтайского края Александр Лукьянов.

Но вопрос, куда складировать и где перерабатывать отходы, остается открытым. Разместить перерабатывающий завод на месте действующего полигона в Барнауле не получится. Близость к аэропорту и введение жестких требований к зонам подлета полностью исключают такую возможность. А значит, за два года, оставшихся до закрытия полигона, нужно не просто найти подходящую площадку, но и построить на ней перерабатывающий комплекс.

Прямая речь

Сергей Войтюк, глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае:

- Тема строительства мусороперерабатывающих технопарков у нас пока не проработана. В терсхеме просто указаны примерные районы размещения - так сказать, на глазок. При этом никто не считал, вырастет ли тариф при вывозе мусора в эти районы, как это скажется на экологии. Думаю, самым правильным будет исключить их из терсхемы и сначала изучить вопрос, где удобнее и безопаснее всего разместить мусороперерабатывающие комплексы. Конечно, заниматься этим должны региональные власти с привлечением ученых, экологов, экономистов, геологов. А когда площадки, которые соответствуют всем требованиям законодательства и интересам общественности, будут определены, их можно предложить инвесторам для строительства.

Справка "РГ"

В экотехнопарке в Первомайском районе инвестор планировал разместить мусоросортировочный комплекс, завод по переработке макулатуры и растительного сырья, площадки накопления вторсырья, а также по приему и утилизации жидких отходов. И перерабатывать здесь до 300 тысяч тонн бытовых отходов в год, около 30 процентов из которых направлять на вторичное использование. Первую очередь проекта предполагалось запустить уже к концу 2022 году, направив на ее строительство около 600 миллионов рублей.