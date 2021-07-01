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01.07.2021 16:56
Рубрика: Власть

На портале "Мой Новосибирск" появилась карта с пунктами вакцинации

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Карта города с обозначенными на ней пунктами вакцинации появилась на портале "Мой Новосибирск" и в приложении "Мобильный Новосибирск". Об этом сообщил оперативный штаб мэрии Новосибирска по профилактике коронавирусной инфекции.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Фото: Татьяна Кравченко/РГ

Здесь отметили, что в городе продолжается вакцинация от COVID-19. На базе государственных медицинских организаций развернуты пункты вакцинопрофилактики, работают мобильные прививочные бригады, которые выезжают на предприятия и вакцинируют трудовые коллективы на рабочих местах. Также такую бригаду можно вызвать на дом к маломобильным людям.

Фото: Татьяна Кравченко
Где в Новосибирске можно поставить прививку от коронавируса

В пресс-центре мэрии уточнили, что записаться на вакцинацию может каждый желающий:

- по телефонам call-центров поликлиник;

- на едином портале "Госуслуги";

- по телефону единой регистратуры 124.

Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС.

Дополнительные пункты вакцинации работают в торговых центрах: "Континент" (ул. Троллейная, 130А), "Меркурий" (ул. Плахотного, 2Б), "Хилокский" (ул. Хилокская, 9А), гипермаркете "Лента" (проезд Энергетиков, 9А), общественной приемной депутата Совета депутатов города Новосибирска Сергея Бойко (ул. Сибирская, 57).

Информация о пунктах вакцинации размещена на официальном сайте Новосибирска, на сайте "Новосибирских новостей": https://nsknews.info/materials/

Пункты вакцинации также можно посмотреть на карте, которая размещена на портале "Мой Новосибирск" и в приложении "Мобильный Новосибирск".

Информация предоставлена оперативным штабом мэрии города Новосибирска по профилактике коронавирусной инфекции.

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